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金宣虎案外案?前女友前夫控:她3周見3男 沙發做羞恥事

記者陳建嘉／綜合報導
南韓男星金宣虎。（取材自Instagram）
南韓男星金宣虎。（取材自Instagram）

南韓男星金宣虎被前女友A控訴騙婚、勸誘墮胎等負面醜聞，名聲重挫，怎料韓媒「Dispatch」26日接連爆料12項真相，指出前女友A說謊成性、個性奢侈還頻與其他男性曖昧，YouTuber李鎮浩也接連爆料，爆料崔女前夫的錄音檔，前夫怒轟崔女私德有問題，曾在3周與3名男子約會，做一些會讓人羞愧的事。

李鎮浩公開崔女前夫的錄音檔。（截圖自YouTube）
李鎮浩公開崔女前夫的錄音檔。（截圖自YouTube）

李鎮浩於26日下午公開錄音檔，前夫透露當初鬧離婚時，女方要求高額賠償，卻在打官司頻整形，買奢侈品，而當他搬出去後，崔女將全家人接到家裡，還在家裡裝監視器，以防前夫闖入，有次前夫回家拿行李時，看到監視器CCTV，拿走裡面的硬碟，觀看後發現無比訝異的事，即便兩人已經分居準備離婚，沒想到在硬碟裡看到崔女頻與牛郎、年紀很大的金主帶回家，在沙發上做羞恥的事，「我後來挖掘更多，發現她結婚前也一直有金主包養，真的很髒」，前夫還透露崔女的爸爸向他借了1.7億韓元（約12.8萬美元），最終也沒還給他，由於他實在太想離婚，才會趕緊結束兩人的孽緣。

崔英雅。（取材自推特）
崔英雅。（取材自推特）

「我們離婚後，崔女還派人跟蹤我，找混混攔我的車。」前夫自稱生活簡直就像狗血劇，如今再提起崔女，氣得大罵：「她就是瘋子。」

墮胎 南韓

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