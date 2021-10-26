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金宣虎被爆才是受害者 前女友遭控說謊慣犯

記者陳建嘉、李姿瑩／綜合報導
金宣虎如今已再難撕渣男標籤。（取材自Instagram）
金宣虎如今已再難撕渣男標籤。（取材自Instagram）

因「海岸村恰恰恰」暴紅的韓星金宣虎，近期傳出騙婚、墮胎等醜聞，不過韓媒「Dispatch」驚爆內幕，不僅將前女友的身分曝光，也控訴對方說謊成性，更舉出12項罪狀，指控A女從頭到尾都捏造事實，金宣虎才是受害者。

D社報導指出，前女友A確實就是氣象台前主播崔英雅，當時是2019年末在朋友的聚會上認識，隔年2月開始約會，一個月後正式交往，女方才承認自己離婚過，但是女方不僅愛說謊，也常與其他男人曖昧，隔年7月就面臨分手，不過崔英雅很快向金宣虎道歉，金宣虎也心軟原諒。

之後女方懷孕，雙方協議墮胎，金宣虎也向父母介紹崔英雅，證實是想繼續交往，當時他還親自煮了2周的海帶湯、補品，給女方補身體，這點在綜藝節目「兩天一夜」也曾提及。

另外，女方曾控訴金宣虎小氣，只有簡單支付手術、住院費用，但是一位熟人指出，金宣虎幾乎將自己所有金錢給了A女消費，全因對方奢侈成性，喜歡買名牌。

此外，金宣虎的經紀公司「S.A.L.T娛樂」，也被網友爆料想逼金宣虎續約，否則「不續約就搞死他」，但「S.A.L.T娛樂」火速出面否認。

該網友痛訴，「請S.A.L.T娛樂不要再說會走到最後、並非事實等媒體操作的話」，引發外界討論。不過外界大多認為經紀公司處理不當，「S.A.L.T娛樂」因為一開始龜縮2天，更讓眾多想釐清事實的廣告商找不到人，認為嚴重破壞彼此的信任感，即便日後狀況好轉，也不敢輕易與金宣虎再度合作。

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