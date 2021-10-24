全裸床戰安普賢 韓韶禧：開拍後才知有這場戲

韓韶禧大爆《以吾之名》中的床戲是拍到一半才知道。（Netflix截圖）

Netflix《以吾之名》開播後，有劇迷大讚比《魷魚遊戲 》更精采。可是劇中韓韶禧與安普賢的一場床戲卻惹來不少批評，韓韶禧接受訪問時更自爆床戲原來拍到一半才知道。

26歲的韓韶禧以《夫婦的世界》小三一角暴紅，在《以吾之名》中變成一名女打仔，有大量激烈的武打戲；但除了武打戲，在完結篇中還有激情床戲，韓韶禧和男星安普賢全裸上陣，還有「觀音坐蓮」的姿勢，19禁超大尺度畫面播出後，馬上在韓網間被瘋狂討論，韓韶禧火辣身材更是引起話題。

來源:聯合影音

《以吾之名》的床戲雖然話題度十足，但卻被部分觀眾批評毫無意義，認為是導演 的私慾才加入這場戲。日前韓韶禧接受《韓國經濟》訪問時更大爆，這場床戲原來是拍到一半才知道，起初也對此有疑問。不過敬業的韓韶禧講到之後嘗試以另一角度思考，不把這場戲當成愛情，而是讓角色「智友」活得更有人性化的轉折點，因此不覺得代表違背了「智友」復仇的信念。

導演金鎮民對媒體透露，其實編劇也曾認為，床戲可能會引起爭議，但他認為這場戲是可以讓「智友」暫時停下或改變復仇的契機，所以堅持必須拍攝。

網友砲轟：「導演完全是垃圾呢」、「意思是演員和編劇都不想要這場戲，是導演強求的吧」、「床戲是無所謂，但拍到一半才講，根本是詐欺 」、「感覺對演員不太尊重」、「這都什麽年代了？一定要有床戲嗎？」、「對導演有點失望」、「不是自己的身體就可以隨便用嗎」等等。