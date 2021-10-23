米倉涼子七度演「派遣女醫」 怎麼擺腿難倒她

米倉涼子以「派遣女醫X」第七季霸氣回歸。(取材自推特)

日本女星米倉涼子以「派遣女醫X」第七季霸氣回歸，她為了每一季的海報都拍出新意，在拍攝前絞盡腦汁，「該怎麼放腿的姿勢」竟成為最難的課題之一。

米倉涼子在「派遣女醫X」系列海報中，總將美腿擺出不同的「X型」。因為要將腿展現最完美的角度，米倉涼子每次都和幕後團隊傷透腦筋，在反覆重拍下才能取得最棒的效果。而第七季的海報上還藏有玄機，招牌台詞「我，絕不會失敗」是米倉涼子親筆揮毫，寫下這句充滿氣勢的名言。

睽違兩年，「派遣女醫X」終於推出第七季，劇情加入反應現實狀況的新冠肺炎疫情 生活，米倉涼子說：「今年還是處於新冠肺炎的狀況之中，但這部作品的有趣之處，就是要表現問題不只是在疫情上的部份。」她強調應該需要抱持著和以往不同的想法才行。

再次接演大門未知子這個角色，米倉涼子透露有一種回家的熟悉感，「我從30幾歲演到現在快50歲，成為需要關心慰勞大家的人，想到我們一起走過的軌跡，能夠繼續發展下去就覺得很開心。」強調自己會繼續拼命上健身 房，以未知子的風格繃緊神經加油下去。

至於從以前到現在印象最深刻的場景，米倉涼子表示，先前拍攝未知子倒下的時候，心想搞不好真的要結束了，甚至還大哭了一場，她說自己是很想繼續拍這個系列，「每一季拍攝都讓我不後悔地想要再繼續拍下去！也體會到了無法再和其他演員見面，這種失落感」就像大家在看「派遣女醫就應該是要這樣呢」同樣的感覺。