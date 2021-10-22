金宣虎陷醜聞 傳經紀公司是幕後黑手

金宣虎在劇中小心翼翼抱著小寶寶，網友說現在看來格外諷刺。(視頻截圖)

35歲韓星金宣虎近來遭前女友控訴騙婚、勸誘墮胎 ，形象全毀，他時隔3天後出面致歉，女方也收到道歉願意刪掉貼文，希望事情到此結束，近期卻有一名爆料者，認定這些事件疑似是經紀公司在搞鬼，預告過幾天會向媒體公開。

這名爆料者稱自己是認識金宣虎與其前女友的熟人，在這一連串事件爆發後，他在Instagram貼文中指稱醜聞與經紀公司有關，表示這間經紀公司會讓旗下藝人把不利的事情先說出來商量，一開始是為了管理藝人，等到藝人想離開公司時，公司再用這個弱點留住他們，不讓他們走，且這件事情業界都知道，暗指此次金宣虎的醜聞是經紀公司在背後操盤。

而金宣虎爆出醜聞後，有網友翻出他在「海岸村」裡含淚抱著新生兒的片段，如今看來格外諷刺，網友直呼「令人毛骨悚然」。

另據鏡週刊報導，「海岸村」13集裡，金宣虎小心翼翼接過新生兒抱著，眼匡泛淚對著小寶寶說：「歡迎來到這個世界」。如今金宣虎被爆現實生活是渣男，這一幕看來超暗黑。韓網友痛批「前女友看到這幕會發瘋吧」、「天啊，這讓我感覺毛骨悚然」、「溫馨片變恐怖片」、「他演戲時都沒想到自己殺死的孩子嗎？真恐怖」、「雖然是演戲，但我看得起雞皮疙瘩」、「演技真好，有夠虛偽」、「太噁了」、「吐了」。