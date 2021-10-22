我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

金宣虎陷醜聞 傳經紀公司是幕後黑手

娛樂新聞組╱綜合報導
金宣虎在劇中小心翼翼抱著小寶寶，網友說現在看來格外諷刺。(視頻截圖)
金宣虎在劇中小心翼翼抱著小寶寶，網友說現在看來格外諷刺。(視頻截圖)

35歲韓星金宣虎近來遭前女友控訴騙婚、勸誘墮胎，形象全毀，他時隔3天後出面致歉，女方也收到道歉願意刪掉貼文，希望事情到此結束，近期卻有一名爆料者，認定這些事件疑似是經紀公司在搞鬼，預告過幾天會向媒體公開。

這名爆料者稱自己是認識金宣虎與其前女友的熟人，在這一連串事件爆發後，他在Instagram貼文中指稱醜聞與經紀公司有關，表示這間經紀公司會讓旗下藝人把不利的事情先說出來商量，一開始是為了管理藝人，等到藝人想離開公司時，公司再用這個弱點留住他們，不讓他們走，且這件事情業界都知道，暗指此次金宣虎的醜聞是經紀公司在背後操盤。

而金宣虎爆出醜聞後，有網友翻出他在「海岸村」裡含淚抱著新生兒的片段，如今看來格外諷刺，網友直呼「令人毛骨悚然」。

另據鏡週刊報導，「海岸村」13集裡，金宣虎小心翼翼接過新生兒抱著，眼匡泛淚對著小寶寶說：「歡迎來到這個世界」。如今金宣虎被爆現實生活是渣男，這一幕看來超暗黑。韓網友痛批「前女友看到這幕會發瘋吧」、「天啊，這讓我感覺毛骨悚然」、「溫馨片變恐怖片」、「他演戲時都沒想到自己殺死的孩子嗎？真恐怖」、「雖然是演戲，但我看得起雞皮疙瘩」、「演技真好，有夠虛偽」、「太噁了」、「吐了」。

墮胎

上一則

馬東石亮相洛城首映 小女友愛相隨

下一則

網傳手纏繃帶照 劉德華又受傷了？

延伸閱讀

金宣虎陷醜聞爆有幕後黑手 「海岸村」又傳壞消息

金宣虎陷醜聞爆有幕後黑手 「海岸村」又傳壞消息
受西方制裁最多次… 新書記王君正新疆調西藏 外媒：示威歐美

受西方制裁最多次… 新書記王君正新疆調西藏 外媒：示威歐美
不忍毀掉他 金宣虎前女友刪爆料推文

不忍毀掉他 金宣虎前女友刪爆料推文
臉書下周宣布改名 轉型發展元宇宙 打造新型態AR網路

臉書下周宣布改名 轉型發展元宇宙 打造新型態AR網路

熱門新聞

王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
受緋聞影響，福原愛的公司幾乎形同倒閉。（取材自微博）

福原愛形象受損 公司瀕臨倒閉

2021-10-16 14:00
「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
16歲的任晴佳開始展現小女人一面。（取材自Instagram）

任達華16歲女兒180公分高 變身性感小女人

2021-10-11 02:22
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕的顏值在華人區是爭議焦點。圖／摘自imdb

「尚氣」爭議：亞洲華人太在意顏值 歐美亞裔更重打破偏見

2021-10-17 10:50

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造