連爆黑歷史 金宣虎疑整容、曾霸凌老師

金宣虎學生時期的模樣和現今差別很大。（取材自微博）

南韓人氣男星金宣虎因被爆強迫前女友墮胎後秒分手、與螢幕形象相差甚大且常常大罵導演及對手演員的醜聞引起巨大爭議。他的黑歷史被網友愈翻愈多，不但被揭曾與節目中公然向PD（製作人）發脾氣，更被指有整容的嫌疑、更翻出他於2016年採訪中自爆曾把老師關在教室裡的疑似霸凌 言論，如今全部浮出水面。

香港01報導，有網友翻出金宣虎未出道時的畢業照不但眼睛沒有深邃雙眼皮、皮膚黝黑、鼻梁和山根也沒現時高挺，惹來整容疑雲。

來源:聯合影音

金宣虎於3月「兩天一夜」中參加「極限野生訓練」的一集，他在無人島起床時被告知要靠自己的力量逃出時突然勃然大怒，向女PD低吼說道：「現在是在幹嘛，從一早就這樣是在幹嘛？我的腰真的很痛。」直至文世潤拍肩緩和氣氛，金宣虎才變回本來的表情。

此外，金宣虎於2016年受訪，以開玩笑的語氣自爆學生時期是搗蛋鬼：「我毀了兩個學院，那時課外家教是違法的，但我在美術學院上家教課，因為太討厭上課，不想讓老師出來就把門擋住了，老師還因此從2樓跳下來。」如今網友再看回當時的言論，紛紛表示「完全清醒了」：「好像瘋了」、「啊，原來是這種人」、「超大衝擊」、「天啊」、「這是霸凌了吧？」