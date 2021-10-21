我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

連爆黑歷史 金宣虎疑整容、曾霸凌老師

娛樂新聞組／綜合報導
金宣虎學生時期的模樣和現今差別很大。（取材自微博）
金宣虎學生時期的模樣和現今差別很大。（取材自微博）

南韓人氣男星金宣虎因被爆強迫前女友墮胎後秒分手、與螢幕形象相差甚大且常常大罵導演及對手演員的醜聞引起巨大爭議。他的黑歷史被網友愈翻愈多，不但被揭曾與節目中公然向PD（製作人）發脾氣，更被指有整容的嫌疑、更翻出他於2016年採訪中自爆曾把老師關在教室裡的疑似霸凌言論，如今全部浮出水面。

香港01報導，有網友翻出金宣虎未出道時的畢業照不但眼睛沒有深邃雙眼皮、皮膚黝黑、鼻梁和山根也沒現時高挺，惹來整容疑雲。

來源:聯合影音

金宣虎於3月「兩天一夜」中參加「極限野生訓練」的一集，他在無人島起床時被告知要靠自己的力量逃出時突然勃然大怒，向女PD低吼說道：「現在是在幹嘛，從一早就這樣是在幹嘛？我的腰真的很痛。」直至文世潤拍肩緩和氣氛，金宣虎才變回本來的表情。

此外，金宣虎於2016年受訪，以開玩笑的語氣自爆學生時期是搗蛋鬼：「我毀了兩個學院，那時課外家教是違法的，但我在美術學院上家教課，因為太討厭上課，不想讓老師出來就把門擋住了，老師還因此從2樓跳下來。」如今網友再看回當時的言論，紛紛表示「完全清醒了」：「好像瘋了」、「啊，原來是這種人」、「超大衝擊」、「天啊」、「這是霸凌了吧？」

霸凌

上一則

張馨予機場購物 拒讓男子插隊被罵腦子有病 霸氣回懟

下一則

鞏俐被爆棄新加坡籍改回中國籍 網稱「現在回頭不晚」

延伸閱讀

想洗白？金宣虎陷醜聞風暴 知情者：經紀公司幕後搞鬼

想洗白？金宣虎陷醜聞風暴 知情者：經紀公司幕後搞鬼
普立茲得主佛里曼：複製台積電有祕方 中搞霸凌辦不到

普立茲得主佛里曼：複製台積電有祕方 中搞霸凌辦不到
金宣虎慘了 遭韓綜「兩天一夜」開除 3部電影火速換角

金宣虎慘了 遭韓綜「兩天一夜」開除 3部電影火速換角
被爆渣男 神隱多日 金宣虎終於出面認錯「想直接道歉」

被爆渣男 神隱多日 金宣虎終於出面認錯「想直接道歉」

熱門新聞

王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
16歲的任晴佳開始展現小女人一面。（取材自Instagram）

任達華16歲女兒180公分高 變身性感小女人

2021-10-11 02:22
「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
楊冪被指匆匆走上紅毯救場，連頭上的白紗都沒得及戴上。（取材自微博）

楊冪臭臉救場 妝髮做一半走紅毯

2021-10-14 02:28
受緋聞影響，福原愛的公司幾乎形同倒閉。（取材自微博）

福原愛形象受損 公司瀕臨倒閉

2021-10-16 14:00

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除