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被爆渣男 神隱多日 金宣虎終於出面認錯「想直接道歉」

娛樂新聞組／綜合報導
金宣虎終於出面道歉。（取材自Instagram）
金宣虎終於出面道歉。（取材自Instagram）

南韓演員金宣虎主演「海岸村恰恰恰」成為國民暖男，日前卻被點名就是韓娛熱門爆料帖中被控訴騙婚、誘騙女友墮胎，還是雙面人的「大勢男星K演員」，醜聞爆發後他與經紀公司都龜縮，如今金宣虎在神隱多日之後終於出面發言，承認過錯並道歉。

金宣虎表示與對方一開始是抱著互有好感的印象交往，「但是我的逃避以及考慮不周等行為，都帶給對方傷害，我想應該要先與對方見面道歉，但現在還沒機會給予正式道歉，我還在等待中」，並向所有粉絲致歉。

據南韓媒體「SPOTV NEWS」報導，他們循線去尋找論壇PANN的該名網友身分，認為前女友A就是電視產業出身的網紅，也可能是直播主，提到A女曾在2000年尾至2010年中旬活躍於電視圈，以美貌出名，不過她現今已經離開電視台，工作偏近於電子商務，在業界小有名氣。

而金宣虎代言的達美樂、Canon、food bucket以及網路購物平台11STREET等眾多廣告品牌，則已決定緊急切割，下架與他有關的文宣物。

韓媒「女性朝鮮」更指出，由於廣告商與代言人都會簽定「品德維持條例」，此次金宣虎的負面新聞，對品牌造成影響，很有可能要支付廣告酬勞2至3倍的違約金，初估現階段就可能有24億韓元（約227萬美元）的賠償金。

南韓 墮胎 工作

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