韓星金宣虎爭議影片曝光 怒吼綜藝製作人「在幹嘛？」

金宣虎好形象全毀，又被網友挖出昔日曾痛罵「兩天一夜」節目製作人。（影片截圖）

南韓 大勢男星金宣虎近期因「海岸村恰恰恰」成為一線男星，但是負面新聞隨之而來，被韓網網友控訴他曾騙婚、誘騙女友墮胎 ，還是雙面人，如今有網友挖出他昔日參加「兩天一夜」，怒吼工作 人員，讓網友痛批「果然是雙面人」。

金宣虎當初錄製「兩天一夜」時，有段邀請邀請眾多成員進行「極限野生訓練」，由於天氣冷，讓他們苦不堪言，隔天一早更被通知要自己操控小艇逃出無人島，金宣虎當時一早聽到消息時，先低聲怒吼，當時其他成員DinDin與文世潤就立刻在旁勸阻，不過金宣虎繼續表達不滿，「現在在幹嘛？一早就這樣是在幹嘛？我的腰真的很痛」，並且逐漸逼近PD表現不悅，讓金鍾旼也緊急抓住他，一旁成員安慰完他之後，他仍不甘心回應：「不是啊，從這裡是要怎麼出去？」

原本網友認定當時只是節目效果，但在金宣虎爆出多起雙面人傳言之際，如今讓網友認定他可能真的是雙面人，紛紛留言「本性藏不住」、「真的沒想過他是雙面人，形象太好了…現在來看當時的憤怒是真心的」以及「不敬業」。

此外，金宣虎經紀公司S.A.L.T娛樂發聲明之後，也緊急取消20日舉行的殺青採訪行程，雖未明講原因，但顯然是避免受訪時被問及近期風波。