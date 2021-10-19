射後不理、勸誘墮胎…是他？金宣虎暖男變渣男

金宣虎暖男變渣男，演藝前途堪憂。（取材自Instagram）

剛演完「海岸村恰恰恰」的韓星金宣虎遭爆料疑似對前女友始亂終棄，不少女粉因為看劇後變成「金太太」，如今他一夕間從暖男變渣男，不僅廣告商急撤代言照片，演藝前途也恐就此葬送。

一名女網友日前在論壇上爆料，自稱遭K姓男演員「射後不理」。她和K男在2020年年初交往，K男看似準備和她結婚，也見過她的爸媽。交往時她意外懷孕，K男勸誘她墮胎 ，事後轉帳給她約1700美元了事。K男隨後態度丕變，最終親自刪光女方所有關於他的照片，透過電話單方面告知她分手。

女網友不甘在這4個月中「真心換絕情」，決定揭穿其真面目。她在爆料文章中鉅細靡遺講出K男的本性和螢光幕前完全不同，對導演 和同劇演員各種抱怨謾罵，對著鏡頭卻裝出善良謙遜的模樣。網友質疑她口說無憑，但女網友沒在怕，聲稱手邊有一堆照片就是最好的證據。

南韓 媒體人李鎮浩接力爆料，直接說出這名K男就是金宣虎。李鎮浩同時揭曉更多女網友爆料中的細節，原來多家媒體早就掌握金宣虎和前女友間的糾紛，陸續求證後得到的結果與爆料文中不謀而合。金宣虎在工作態度上，更令人不敢恭維，明明靠著綜藝節目「兩天一夜」奠定人氣，卻在演戲後想要切割綜藝咖的形象。

廣告商先開第一槍，南韓達美樂火速拉掉所有金宣虎的宣傳照，另一食品品牌「Food Bucket」也跟進下架他的代言照片。如果金宣虎負面行徑屬實，他手邊的10幾項代言可能全部泡湯，還要面對巨額違約金和求償費用，能否保住經紀合約也成為未知數。

金宣虎所屬的Salt娛樂對外發出聲明，「這裡是演員金宣虎的經紀公司Salt Entertainment，對於無法快速回復，我們深表歉意；我們目前正在調查這篇匿名發帖是否為事實，事實尚未得到明確證實，我們懇請您耐心等待；對於讓不好的事情引起關注，我們真誠道歉。」

35歲的金宣虎屬於大器晚成型的藝人，在「海岸村恰恰恰」播畢後，已經排定一系列的終映專訪，遲早必須出來面對。