NHK紅白賽年輕化 五木宏連唱50年成絕響

五木宏表態將不出場今年NHK紅白歌唱大賽。（取材自Instagram）

日本 老牌演歌歌手五木宏曾連續50年登上日本放送協會（NHK）每年除夕夜舉行的NHK紅白歌唱大賽，他這次表態將不出場今年紅白，傳出主因是NHK希望讓紅白朝向年輕化。

日本共同社報導，今年73歲的五木18日在演唱會中表示，將不出場今年底的第72屆NHK紅白歌唱大賽，希望將達成連續50年上紅白的喜悅珍藏心中。

報導指出，五木1971年首次登上紅白，到去年已連續演出50年，與83歲的演歌歌手北島三郎並列出場最多次紅白的紀錄。

體育娛樂報Sponichi Annex報導，NHK在幾天前已告知，今年將不會安排五木演出紅白；五木選在演唱會上親向歌迷宣布今年不出場，避免給人「落選」或「退出」的印象。

相關人士說，NHK希望加速讓紅白年輕化，讓五木今年不上紅白是NHK強烈的意向。

NHK近年陸續減少紅白歌唱大賽的演歌表演，在2000年總共56組的演出藝人中，有半數以上的31組是演歌歌手；不過去年的41組藝人中，只有9組演歌歌手，不到全體的1/4。

相較之下，紅白近年主打年輕品牌，如2018年邀請創作歌手米津玄師，去年則邀請在網路爆紅的雙人音樂組YOASOBI，讓紅白成為YOASOBI首次的電視演出，藉此吸引年輕人的關注。