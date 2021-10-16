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福原愛形象受損 公司瀕臨倒閉

記者李姿瑩／綜合報導
受緋聞影響，福原愛的公司幾乎形同倒閉。（取材自微博）
受緋聞影響，福原愛的公司幾乎形同倒閉。（取材自微博）

福原愛自從爆出不倫戀風波後，形象一落千丈，日前傳出疑似想來台灣陪女兒Aila醬過4歲生日，只聞樓梯響，最後並未現身。日媒「女性自身」報導，今年2月福原愛成立的公司omusubi情況大不妙，創辦人之一的好友已經辭職，等於只剩福原愛苦撐。

omusubi是福原愛和小學時代的朋友共同創立的公司，但開業沒多久就爆發福原愛不倫風波，加上疫情影響，公司大門深鎖，根本沒有運作跡象。如今合夥的朋友在8月30日離職，更讓公司前途風雨飄搖。

有日本記者指出：「在台灣，福原愛冷酷無情的形象，已經越來越強烈了。」

媒體報導，10月13日是江宏傑與福原愛大女兒Aila醬的4歲生日，先前江宏傑曾在實境節目「全明星觀察中」幫小孩製作生日蛋糕，還插上了女兒名字的小蠟燭，女兒看到後興奮大喊：「把拔我好愛你唷！」日媒更爆料福原愛身邊友人透露，她可能會回台灣幫小孩慶生，只不過華研回應：「沒接到通知。」

江宏傑曬出的一系列為Aila醬慶生的影片中，並沒有見到任何福原愛的身影，目前母女已經分隔兩地10個月。此外，江宏傑也送上給4歲女兒的生日祝福，感性寫下「永遠愛妳，平安健康」，他更透露今年女兒的禮物是醫生看病玩具組，有聽診器、針筒等，而且是Aila醬自己所挑選的。

福原愛 江宏傑 台灣

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