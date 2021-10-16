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魷魚遊戲 導演：創作靈感源自川普 他像劇中VIP

娛樂新聞組／綜合報導
「魷魚遊戲」上架第一周，在美國並沒有特別驚人的收視。（圖：Netflix提供）
「魷魚遊戲」上架第一周，在美國並沒有特別驚人的收視。（圖：Netflix提供）

Netflix韓劇「魷魚遊戲」在歐美掀起話題，成為該平台有史以來最多人收看的原創劇集，導演兼編劇黃東赫稱，過去十年發生過的金融海嘯、科技網路巨頭崛起、投資加密貨幣風潮，以及川普（Donald Trump）2016年勝出美國總統大選，都啟發他創作這部電視劇。他稱川普「有點像」劇中操縱遊戲的VIP。

黃東赫說道，「他（川普）像是在經營一個遊戲節目，而不是一個國家。他讓人們感到恐懼。當所有這些事發生後，我想是時候讓這部劇集面世了。」

不過在美國，「魷魚遊戲」並非一推出就廣受歡迎。根據最近公布的調查顯示，「魷魚遊戲」首周在美國的收視連串流平台原創影集的Top 10都沒打進，遠遠不及「魔鬼神探」、「致命點擊」等劇，完全是靠之後的口碑效應造成討論熱潮，才吸引更多觀眾收看，締造如平地一聲雷般的收視奇蹟。

據調查結果，「魷魚遊戲」推出首周，全美收視最佳的影音平台原創節目依序是「魔鬼神探」、「致命點擊」、「性愛自修室」、「The Circle」、「破案三人行」、「九個完美陌生人」等，直到第10名都沒有「魷魚遊戲」，顯然口碑是慢慢才發酵。

香港01報導，美國媒體IndieWire日前發布黃東赫的訪問內容，他稱那些VIP以及川普，是啟發他創作「魷魚遊戲」的人。

他在訪問中稱在2008年構思這部片集，當時有雷曼兄弟事件，且自己在經濟上也陷入困難。他表示過去10年發生很多事，如加密貨幣的興起，以及網路巨頭如Facebook、Google及Naver在重組人們的生活。他稱，來到川普在2016年當選總統，黃東赫認為他有點像故事中那些VIP。

導演兼編劇的黃東赫表示，他認為在「魷魚遊戲」中的VIP客人，和美國前總統川普很相...
導演兼編劇的黃東赫表示，他認為在「魷魚遊戲」中的VIP客人，和美國前總統川普很相像。（圖：Netflix提供）

魷魚遊戲 美國總統大選 川普

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