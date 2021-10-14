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新垣結衣、星野源 結婚5個月仍「分居」

記者陳建嘉／綜合報導
新垣結衣（左）、星野源被爆目前是分居狀態。（取材自推特）
新垣結衣（左）、星野源被爆目前是分居狀態。（取材自推特）

日劇「月薪嬌妻」男女主角新垣結衣星野源5月閃電宣布結婚，戲裡戲外都有完美戀愛，但最近卻有日媒指出，兩人新婚不到半年，卻沒有住在一起，是分居狀態，讓不少網友開玩笑喊：「讓大家擔心了，目前跟我住啦！」

日媒「MAG2NEWS」報導指出，雖然新垣結衣、星野源剛結婚，住在同一棟大樓，卻決定分居過生活，各自住在自己的家，偶爾會到對方相處過日子，其實，先前兩人發出結婚聲明時，就強調「沒有懷孕、不會同居」，然則日本近幾年來相當盛行「分居婚」，認為此作法能保有婚姻的新鮮感，夫妻兩人也能保有個人生活空間，讓感情更能長長久久。

不過兩人都是工作滿檔，見面次數不多，如今又分居，讓不少網友好奇他們私下如何培養感情。

日本近年來流行「分居婚（別居婚）」，由於「婚後也想追求自由」、「想保有自我」、「保持新鮮感」、「適應新生活容易不安」、「自在生活」等五個理由，讓實行分居婚的新婚夫妻越來越多。

據了解，今年5月份，新垣結衣和星野源宣布結婚。7月份，有日媒曝出兩人結婚近兩個月還未同居，分別住在自己家裡。

星野源 新垣結衣 日本

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