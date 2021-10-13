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去年爆婚變 黃正音復合CEO老公 報喜當二寶媽

娛樂新聞組／綜合報導
韓星黃正音懷上第二胎。（取材自Instagram）
韓星黃正音懷上第二胎。（取材自Instagram）

南韓「戲劇天后」黃正音透過韓劇「她很漂亮」、「Kill Me Hill Me」、「雙甲路邊攤」等經典戲劇打下高知名度，即使2015年閃電結婚也絲毫不影響她的高人氣。不過，去年9月驚爆有意離婚的她，近日卻傳出懷上第二胎，夫妻倆決定不離婚了。

朝鮮日報報導，36歲的黃正音2016年與高爾夫球選手出身的鋼鐵企業CEO李英敦閃電結婚，當年宣布喜訊時，令媒體措手不及。兩人婚後育有一子，也時常在IG放閃甜蜜日常，去年9月卻爆出她向法院遞交離婚申請書。

事後她證實與老公婚姻出現裂縫、正在準備離婚，不過經過近一年的離婚調解，兩人感情上演「大復活」。黃正音經紀公司日前證實，「黃正音懷上第二胎了，預計明年出生，以外的詳細事項涉及私生活，難以具體對外提及。」

經紀公司對此表示：「她在離婚調解中理解彼此立場的差異，經過深度溝通之後，決定仍然作為夫婦走下去。」

自兩人成功修復感情後，她不時會貼出溢出幸福笑容的獨照、約會照，不少人猜測掌鏡人應是老公，如今又傳出喜訊，更坐實了她與老公的感情無虞。

黃正音最近一部作品為去年9月在南韓播畢的「他就是那傢伙」。

南韓 韓劇 CEO

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