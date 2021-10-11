「魷魚遊戲」才9集不過癮 粉絲敲碗第2季 導演鬆口考慮

孔劉(左)在「魷魚遊戲」客串神秘推銷員。（取材自Netflix）

李政宰、朴海秀主演的韓劇「魷魚遊戲 」紅遍全球，導演 黃東赫日前接受CNN訪問，鬆口正在考慮拍攝第二季，理由是「敲碗的觀眾實在太多」。

「魷魚遊戲」在全球暴紅，不僅帶旺劇中所有演員，連帶製造出無限商機，包括劇中的遊戲道具椪糖、運動服、面具等統統熱賣。不少觀眾跟風挑戰戳椪糖或自製椪糖，在社群網站 帶動模仿現象。導演黃東赫受訪時也對韓國傳統的童年遊戲詳加解釋，成功輸出另一波韓流文化。

「魷魚遊戲」可望拍攝第2季。（取材自Netflix）

觀眾普遍反應只有9集的「魷魚遊戲」看不過癮，太多謎團和伏筆可以延伸。黃東赫光拍完9集就已心力交瘁，壓力大到掉了6顆牙齒，原本對續集是心有餘而力不足。但如今全球粉絲瘋狂敲碗，他立場開始動搖，語帶保留表示「考慮中」。

黃東赫在「魷魚遊戲」中結合自己的成長經驗，劇中主角「成奇勳」與「曹尚佑」都是他朋友的名字。他自幼由單親媽媽撫養長大，苦讀考上首爾大學，因此他把經濟困頓和名校光環等元素，分別放在兩位主角身上，反映出他的人生歷程。

如果要拍第二季，黃東赫認為必須要交代遊戲負責人的過去，以及他的警察弟弟和神祕人物，代表李秉憲、魏嘏雋、孔劉都有可能是第二季的重點角色。他坦言這些人物的細節在第1季都沒有說明，應該要告訴觀眾他們背後的故事。

如今「魷魚遊戲」相關片段在網路瘋傳，歐美等地家長們開始擔心兒童與青少年會看到不妥的內容。雖然Netflix有分級限制，仍擋不住網路傳播的力量。現在已經有媒體監督團體提醒家長，當心孩子太早入坑「魷魚遊戲」。