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亞洲電影大獎 劉亞仁、蒼井優封帝后　

娛樂新聞組／綜合報導
劉亞仁、蒼井優在亞洲電影大獎奪帝后。（取材自IMDb）
劉亞仁、蒼井優在亞洲電影大獎奪帝后。（取材自IMDb）

「第15屆亞洲電影大獎」日前於南韓舉行，由林家棟主演的香港電影「智齒」榮獲四項提名，最終贏得「最佳美術指導」及「最佳音響」，至於獲提名男主角的林家棟，不敵「收屍人」的劉亞仁，這更是劉亞仁憑該片奪得第四個影帝殊榮，影后由日本女星蒼井優憑「間諜之妻」奪得。

香港01報導，受疫情影響，來自中國、香港、台灣、日本等地的入圍者只能透過視像參與。最佳男主角由劉亞仁憑「收屍人」奪得，這已是他憑該片奪得第四個男主角，之前包括「青龍電影獎」、「百想藝術大賞」及「第30屆釜日電影獎」，此次更是打敗役所廣司及林家棟奪得。

劉亞仁、蒼井優在亞洲電影大獎奪帝后。（取材自IMDb）
劉亞仁、蒼井優在亞洲電影大獎奪帝后。（取材自IMDb）

至於最佳女主角，就由蒼井優憑「間諜之妻」奪得，由於蒼井優正在拍戲，最後由導演黑澤清透過視像代領。而黑澤清更憑該片贏得最佳電影，他在視像中笑言︰「如果知道會贏，我不會介意接受隔離14天親身到來。」

另據鳳凰網報導，最佳導演獎則由張藝謀拿下，「謀女郎」劉浩存獲最佳新演員。

張藝謀發表獲獎感言時說道：「拍電影拍了很多年了，這部電影對我來說有特殊的意義，很像是我寫給電影的一封情書。我們知道膠片快被歷史淘汰了，但我們過去看電影的那些細節，我自己青春時代的記憶，在那個艱苦的年代，把它還原成一部電影，是我給電影的一封情書。謝謝評委們，電影永遠是我們的夢想。」

電影 香港 導演

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