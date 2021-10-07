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「魷魚遊戲」登時代廣場 鄭好娟性感現身「吉米A咖秀」

記者陳建嘉／即時報導
「魷魚遊戲」登上紐約時代廣場。(圖:Netflix提供)
「魷魚遊戲」登上紐約時代廣場。(圖:Netflix提供)

Netflix超夯韓劇「魷魚遊戲」全球轟動，一舉攻下90國排行榜冠軍，連歐美都瘋迷，知名美國脫口秀「吉米A咖秀」(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）跨海專訪「魷魚遊戲」主角群，李政宰率領朴海秀、鄭好娟以及魏嘏雋，鄭好娟恢復以往時尚模特兒扮相，小露香肩秀流利英文，成為全場焦點。

吉米法倫視訊專訪「魷魚遊戲」主角群。(取材自YouTube)
吉米法倫視訊專訪「魷魚遊戲」主角群。(取材自YouTube)

4位主角接受吉米法倫視訊專訪，吉米秀出123木頭人關卡的木頭娃娃，搞笑說：「這個心理變態的機器人是誰？」鄭好娟立刻用流利英文回應：「我們小時候上學的課本有2個角色，男孩哲秀，女孩英熙，這個就是英熙。」朴海秀自爆「魷魚遊戲」在9月17日韓國時間下午4點上線，結果同天下午3點50分，他的兒子出生，同天有2大喜悅，讓他直誇「魷魚寶寶」。

鄭好娟小露香肩性感亮相。(取材自YouTube)
鄭好娟小露香肩性感亮相。(取材自YouTube)

朴海秀被問是否感到全球爆紅，他幽默回答：「現在就有這種感覺，我見到吉米了耶。」逗得吉米哈哈大笑。李政宰也一改劇中邋遢頹廢形象，穿上筆挺西裝展現帥氣，除了感謝全球劇迷支持，他再度表示其中有段戲是即興演出，「我第一次撞到鄭好娟，撞倒她的咖啡，那段我即興演出，立刻撿起地上的吸管插回飲料杯還給她，結果插了好幾次才插回飲料杯，讓她當場大笑」，還現場模仿鄭好娟偷笑的模樣。

李政宰帥氣受訪。(取材自YouTube)
李政宰帥氣受訪。(取材自YouTube)

最後4人更連線玩起遊戲，先以剪刀石頭布競爭，而後又用湯匙運送雞蛋，最後由李政宰一馬當先跑過終點線，魏嘏雋跑到一半就弄丟雞蛋，讓全場笑聲不斷。

此外，「魷魚遊戲」的看板高掛紐約時代廣場，吸引不少觀眾側目，證明該劇順利成為全球目前最紅的戲劇。

朴海秀自爆生了「魷魚寶寶」。(取材自YouTube)
朴海秀自爆生了「魷魚寶寶」。(取材自YouTube)

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