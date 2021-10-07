宋仲基主持釜山影展 為「前女友」回頭微笑

宋仲基(左)、朴素丹主持釜山電影節開幕式，此次也是相隔兩年，釜山電影節再度舉辦紅毯活動。（視頻截圖）

第26屆釜山國際影展6日正式在南韓海雲台揭幕，主辦單位這次邀來宋仲基 、朴素丹擔綱主持，兩大明星走紅毯時尖叫聲不斷，與宋仲基同演「黑道律師文森佐」，並在劇中扮演情侶的全汝彬，緊接在他們之後走上紅毯，宋仲基聽到全汝彬的名字，還立刻回頭微笑對望，互動相當有趣。

去年因為新冠肺炎疫情嚴重，影展單位取消紅毯等公開活動，相隔兩年再度舉辦開幕式，不僅請男神宋仲基主持，另有劉亞仁、韓韶禧以及高旻示等明星登場，最後更有「寄生上流」導演奉俊昊壓軸登場。宋仲基首次為釜山影展主持，看起來心情不錯，與經驗豐富的朴素丹搭檔，台風相當穩健，獲得推特網友一致讚賞。

紅毯告一段落之後，主辦單位邀請有「南韓電影 教父」美名，高齡86歲的資深電影人林權澤上台，獲頒今年亞洲最佳電影人獎項，奉俊昊親自為這位前輩頒發獎項，林權澤上台領獎時，全場後輩起立向他致意，林權澤也感性致詞：「這一生能為至愛的電影付出，非常幸福。」讓全場響起如雷掌聲。奉俊昊7日另與以「我行我速」拿下坎城影展 最佳劇本獎的日本導演濱口龍介舉辦座談。

由於南韓疫情依舊嚴重，本次不開放民眾在紅毯圍觀。開幕式由「通往幸福的國家」拉開序幕，該片由「下女」導演林常樹執導，兩大影帝崔岷植、朴海日主演，閉幕片則是香港傳記電影「梅艷芳」。