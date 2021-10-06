李政宰「魷魚遊戲」單集25萬美元 片酬勝宋仲基

李政宰(中)演出「魷魚遊戲」片酬創紀錄，單集預估就有3億韓元。（圖：Netflix提供）

Netflix 南韓夯劇「魷魚遊戲 」紅遍全球，拿下90國排行榜冠軍，更大有機會成為Netflix史上最高點擊率的非英語劇集，男主角李政宰原本就是南韓國民影帝，更因該片片酬暴漲，韓媒初估他的酬勞大約單集3億韓元(約25.21萬美元)，超越宋仲基在「黑道律師文森佐」的單集1.8億韓元，其他演員包括朴海秀、鄭好娟，應該都在三、四萬美元左右。

鄭好娟雖是聞名全球的名模，但初次演戲，外界猜測她單集片酬僅有幾十萬台幣左右。（圖：Netflix提供）

「魷魚遊戲」的9集總製作費約200億韓元，由於該劇造景龐大，還有許多特效場面，單集製作費就高達25億韓元。李政宰過去主演過「與神同行」、「暗殺」等賣座電影，原本片酬更高，而他這次主演「魷魚遊戲」，相對於製作費，酬勞其實並不算多，再加上Netflix沒有票房分紅，所以無論該劇增加多少收益，他都無法多拿，讓導演 黃東赫也為他抱屈。

此外，韓媒引述國BBC報導，指「魷魚遊戲」的英文字幕錯處甚多，影響觀眾觀感，例如台詞「滾開」被譯成「走開」，還有一句「只是我沒有讀書而已，但我的頭腦不是鬧著玩的」，被譯成「我不是天才，但我能做得到」。還有網民稱台詞「哥哥」竟被譯成「老人」、「大嬸」也錯譯成「祖母」。

事實上，「魷魚遊戲」編導黃東赫曾透露劇本早在2008年寫下，以當時電視劇製作模式，估計他早已寫下16集劇本，但為了配合Netflix季度作品的製作模式，才先推9集。Netflix方面表示希望開拍「魷魚遊戲」第二季，但要待黃東赫首肯，又透露導演正忙於拍攝新戲，最快要等他完成手頭上工作才能開拍。