「最美小三」報父仇 韓韶禧增肌10公斤開打

韓韶禧在「以吾之名」親自上陣高難度動作戲。（圖：Netflix提供）

Netflix重口味韓劇再加一！「最美小三」韓韶禧化身女打仔，她日前出席主演新劇「以吾之名」記者會，透露為戲增肌10公斤，甚至還去上武打動作課，深知若偷懶就糟糕，韓韶禧感性表示由於拍動作戲不是只有自己單獨拍攝，還要跟對手一起互相配合，更得意現在仰臥起坐應該至少能做到30個。

韓韶禧在「以吾之名」親自上陣許多高難度動作戲。（圖：Netflix提供）

日前記者會上，萬綠叢中一點紅的韓韶禧儘管一身漆黑套裝，但卻暗藏超級深V展露好身材驚艷眾人。不同於以往的柔美形象，韓韶禧這次飾演一心要找出殺父仇人並復仇的角色，她表示這樣用身體表達感情的題材是自己還沒有體驗過的，所以才會想要接演「以吾之名」，韓韶禧感性表示由於拍動作戲不是只有自己單獨拍攝，還要跟對手一起互相配合，很怕對方會因為自己受傷，所以拍攝過程都很小心，壓力也不小。

韓韶禧回憶拍攝過程都很小心，但壓力也不小，坦言拍戲期間沒在客氣地拚命吃以儲存體力，肌肉 量因此增加了10公斤，除此之外運動神經還變好，目前正在學自由搏擊，導演 金鎮敏透露起當時選角找到韓韶禧，單刀直入問「想演還是不想演」、「要練習還是不要練習」，韓韶禧沒有猶豫隨即答應演出，讓自己留下深刻印象。

不過一講到為戲付出的努力，演員們可說是開啟了話匣子，安普賢表示為了飾演劇中緝毒王牌刑警有刻意增加體重，而曾在「秘密森林」第二季演出過的張栗則因為飾演的都江才具有獨特的狂人感，所以原本就很瘦的他還是刻意減重 了將近10公斤，想呈現出銳利且帶刺的危險感覺，但也大喊減肥超辛苦，幸虧有跟安普賢請教運動跟飲食重點才減肥成功。

正當演員們大聊自己的減肥增重辛苦談時，導演卻意外爆笑表示：「因為他們都想活下去才這樣的」，可見演員們對角色詮釋的用心。