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坎城影后演大齡女 對一事無成有共鳴

記者李姿瑩／綜合報導
全道嬿散發出優雅美感。（圖：Management SOOP提供）
全道嬿散發出優雅美感。（圖：Management SOOP提供）

48歲韓星、坎城影后全道嬿（全度妍）搭檔柳俊烈，在韓劇「人間失格」中演出一事無成的大齡女子。她接受台灣媒體訪問時提到接演原因，從一看到劇本時就忍不住淚崩，最終因角色沒有放棄自己，所以讓她點頭。不過她也透露，女主角情緒疲憊，影響她收工後需要慢慢消化。

但先前在記者發布會上，全道嬿被質疑無法體會「一事無成」的心境。全道嬿並不這麼認為，反而對這句台詞很有共鳴。「雖然我有著身為演員的職業生涯，可我的人生裡也有許多大家看不到的部分，不得不扮演許多不同的人生角色。為了扮演好每個角色，為了有所成，我也會反覆試錯，也會需要努力活著。」

至於是否有投入角色的祕訣，全道嬿笑說：「我倒是希望能有祕訣…正是因為沒有，每部戲我才會有新的苦惱，才會有激烈的情緒碰撞，我希望自己努力去找到角色定位的樣子。」而她搭檔35歲的柳俊烈，兩人在畫面中看起來並沒有太明顯的年齡差距，全道嬿公開自己的凍齡祕訣，「我覺得勤奮這個特質還是挺有用的，另外我喜歡健身，我平時會做皮拉提斯健身，我喜歡那種能清晰感受到肌肉拉扯和運動的舒暢感。」

柳俊烈這次在劇中留起長髮，詮釋金錢至上、個性外冷內熱的男子。他已經留了兩年頭髮，感覺留起長髮造型更加多變，「缺點就是吹乾頭髮太花時間，還有洗髮精用量都會是之前的兩倍。」面對影后全道嬿，柳俊烈稱讚前輩的魅力難用言語形容，「她是一位會讓我自我反省的演員，也會讓我呈現出我自己更新的一面，不管是外在還是內裡，她都讓我覺得像是一個童話人物。」

柳俊烈總把握機會偷偷觀察全道嬿的演技，全道嬿倒是看到他就想笑，在片場總被柳俊烈的正能量感染。和全道嬿一樣，柳俊烈的生活也相當自律，平時有空會看書、健身，或是追劇、看電影汲取養分。

全道嬿難忘柳俊烈充滿正能量。（圖：愛奇藝國際站提供）
全道嬿難忘柳俊烈充滿正能量。（圖：愛奇藝國際站提供）

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