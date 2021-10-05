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「魷魚遊戲」李政宰開IG帳號 日吸百萬人

記者李姿瑩／綜合報導
李政宰粉絲樹也破百萬。圖／摘自IG【作者：陳建嘉，日期：2021-10-05，數位典藏序號：20211005102258442】
李政宰粉絲樹也破百萬。圖／摘自IG【作者：陳建嘉，日期：2021-10-05，數位典藏序號：20211005102258442】

韓星李政宰、朴海秀主演的韓劇魷魚遊戲」紅遍全球，連帶讓演員知名度翻漲。48歲李政宰首度開設Instagram（IG）帳號，不到一天狂吸百萬人追蹤，美國脫口秀節目「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）也邀他們上節目。韓媒認為拍攝「魷魚」的Netflix才是大贏家，靠每集約6000萬台幣（約214.8萬美元）的成本創造出驚人效應。

李政宰在韓早已是知名影帝，但很多海外影迷透過「魷魚遊戲」才認識他。他日前開通IG帳號，用「魷魚遊戲」的Q版造型當成大頭照，第一則貼文就自拍和粉絲打招呼。全球影迷蜂擁而至，李政宰IG追蹤人數4日已達150萬人，還在快速增加。

鄭好娟IG約1300萬追蹤數，甚至超越宋慧喬、李聖經。（取材自Instagram...
鄭好娟IG約1300萬追蹤數，甚至超越宋慧喬、李聖經。（取材自Instagram）
李政宰在IG分享自拍照。（取材自Instagram）
李政宰在IG分享自拍照。（取材自Instagram）

朴海秀也跟進加入IG，和李政宰一樣先送上自拍照，隨後才公開「魷魚遊戲」幕後側拍照。從模特兒轉型成為演員的鄭好娟（另譯：鄭浩妍），憑「魷魚」一炮而紅，IG追蹤人數早已翻漲不止30倍，約1300萬追蹤數，甚至超越宋慧喬、李聖經；一舉登上南韓女演員IG粉絲排行榜第二位，僅次於擁有1655萬粉絲的秀智。

「魷魚遊戲」在全球掀起追劇熱潮。（圖：Netflix提供）
「魷魚遊戲」在全球掀起追劇熱潮。（圖：Netflix提供）

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