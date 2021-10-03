「魷魚遊戲」83國稱霸 導演：10年前不可能達成

Netflix推出的人氣韓國影集「魷魚遊戲」，創下在Netflix開通服務的83國登上排行榜第一的紀錄。（Netflix提供）

Netflix 推出的人氣韓國影集「魷魚遊戲 」，創下在Netflix開通服務的83國登上排行榜第一的紀錄，這項佳績不僅歸功作品本身，導演黃東赫坦言，若是10年前，這部作品不會如此成功。

魷魚遊戲從播出前就吸引高度關注，推出後更火速衝上多國排行第一，在最主要的美國市場打破2020年Netflix熱門韓劇Sweet Home的第3名紀錄，坐上冠軍寶座。

而在美國時間2日，魷魚遊戲登上印度地區第一名，締造在Netflix開通服務的83個國家都曾登上排行第一的紀錄，韓聯社報導指出，印度電影產業成熟，能在當地拿下排名第一的成績，對韓國作品可說是一大實力認證。

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魷魚遊戲的成功吸引國內外媒體爭相報導，但其「成功秘訣」不僅在於作品本身，推出「時機」也是重要因素。

韓國戲劇研究所長李應辰指出，魷魚遊戲中設定456名在社會底層掙扎的「失敗者」爭奪456億韓元獎金，在全球各國都因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐而面臨生存困境的狀況下，象徵了「絕處逢生」的慾望，因此引發觀眾的感同身受「並不是用普遍性的人性慾望就能說明」。

10多年前就構想出魷魚遊戲的導演黃東赫也在接受媒體訪問時坦言，這部作品在10年前其實並不受青睞。他透露，當時無論投資 方或演員都對這部劇本興趣缺缺，直到2年前，Netflix看中魷魚遊戲中「階級鬥爭」所影射的現實狀況選擇投資，再加上疫情加劇的貧富差距，也為這次成功添磚加瓦。

「世界變了」，黃東赫指出，疫情讓貧富差距惡化，在疫苗分配上也能看出富裕國家與其他國家的差距，「這些變化都讓人們能較10年前更感受到這個故事（魷魚遊戲）的真實性」。

魷魚遊戲的成功不只讓韓國原創內容再次受到矚目，用戶成長一度放緩的投資方Netflix可謂是最大受益者，魷魚遊戲的人氣帶動亞太地區用戶成長，下載觀看次數大增，挹注Netflix創下新高。

但這在韓國國內卻引發相關業者憂心，在韓國優秀創作者於國際能見度提高同時，國外OTT業者挾大量資金購買版權的作法，可能讓韓國淪為影視內容的「外包基地」。

現行的收益分配是否「公平」也再度引發討論。相較韓國國內製作方，Netflix投資大方，讓魷魚遊戲等作品創作者能大手筆打造華麗布景與效果，但採取一次性買斷版權策略，無論作品多麼成功，帶來的後續收益都與創作者無關，其他競爭平台也無法播放該作品。

部分意見認為，政府應介入阻止Netflix的「壟斷」，不過，韓國網路企業協會秘書長趙榮基（譯音）指出，Netflix承擔所有成本與失敗風險，若不考慮這點就要求其分享版權還為時尚早。