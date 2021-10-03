全道嬿「人間失格」扮厭世婦 戲殺青卻未出戲

全道嬿在「人間失格」中，將40歲熟女詮釋得非常真實。（路透資料照片）

愛奇藝原創韓劇「人間失格」在南韓 播出以來收視率低迷，觀眾表示故事節奏緩慢、角色性格厭世影響收視情緒，但全道嬿細膩、不慍不火的演技依然穩定發揮，將40歲熟女富情這個角色詮釋得非常真實。

鏡週刊報導，有「愛情片女王」、「眼淚女王」稱號的全道嬿，是唯一僅在南韓國內活動就在海外得到認可的演員，香港電影導演 王家衛、陳可辛等導演都曾公開點名想與她合作。

今年48歲的全道嬿以廣告模特兒出道，在1997年以首部主演電影「傷心街角戀人」獲得百想藝術大賞電影人氣獎、青龍獎最佳女主角、最佳新人獎，與大鐘獎的最佳新人獎，迅速獲得南韓電影界「忠武路演員」認證。而她在電影「密陽」詮釋單親母親面對兒子被綁架撕票的心境，比起撕心裂肺的痛哭，淚乾無語的模樣令眾人看得心碎，全道嬿憑此片獲得2007年坎城影展影后，成為南韓影史第一人，而她在南韓三大電影節多次抱走影后獎項，演技深入人心。

全道嬿在2007年與經熟人介紹交往的企業家姜時奎結婚，老公大她9歲，首爾大學畢業，擁有美國華盛頓大學的MBA學位，在南韓經營建築公司，同時熱愛賽車的他還是藝人賽車隊的理事。全道嬿曾語帶幸福地說不擅廚藝的自己，無論做什麼老公都說好吃，即使是一杯簡單的果汁，也會稱讚超好喝。她在2009年生下愛女，隔年即復出繼續拍戲。

據報導，這次演出愛奇藝原創韓劇「人間失格」，全道嬿坦承剛開始並不太理解「富情」，她為什麼會這麼痛苦，這麼難過？「富情為什麼直到最後都是這個樣子？任何人都會經歷挫折或傷痛，她面對這種情緒的心態和一般人不太一樣，我一直在想要如何敞開她的心扉，她遇到柳俊烈飾演的康宰才漸漸打開心房，我也自然而然體會了富情的情緒，但確實我演完以後，覺得有些疲憊。」「人間失格」採先拍後播形式，全道嬿在殺青後並沒有太努力讓自己出戲，「既然我接受富情花了一些時間，那麼送她走的時候，我也想要等待這樣長的時間。」