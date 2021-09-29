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「嵐」櫻井翔、相葉雅紀 同步發婚訊

記者黃保慧／綜合報導
日本國民天團「ARASHI 嵐」成員櫻井翔(右一)、相葉雅紀(左二)雙雙宣布喜訊。（本報資料照片）
日本國民天團「ARASHI 嵐」成員櫻井翔(右一)、相葉雅紀(左二)雙雙宣布喜訊。（本報資料照片）

日本傑尼斯團體「ARASHI嵐」成員櫻井翔、相葉雅紀，日前透過Fanclub發布結婚喜訊，讓不少粉絲震驚，由於他們同時發布，更有人笑稱「以為是兩人結婚」。

櫻井翔在官方粉絲團寫著，「謝謝大家一直以來的支持，今天我有話要對你們說，我要結婚了。距離我13歲出道至今大約有25年，那時候我還是個不成熟少年，多虧了大家支持，我才有現在的模樣，真的非常感謝大家。與此同時，在將滿40歲這個重要人生轉角，我做出的一個重大決定，就是去擁有一個家庭，我將會繼續努力，報答大家的愛」。

「嵐」的成員繼二宮和也於2019年和美女主播伊藤綾子結婚生子，週刊文春報導，知情人士透露，櫻井翔、相葉雅紀已各自完成登記，據知，櫻井翔認為，在自民黨總裁選舉前一天發表，話題應該很快就消失。

最令人好奇的是，他們的對象是誰？有網友猜測，櫻井翔的對象應該就是，2020年未休團前，被拍到的大一歲圈外女友高內三惠子，他們曾被拍到一起赴越南旅行，接著還飛去夏威夷歐胡島，感情相當好。而相葉雅紀的對象則可能是，曾被爆祕密交往約9年的關西出身圈外女友。

越南 夏威夷 日本

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