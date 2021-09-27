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「魷魚遊戲」帶旺 韓版許光漢暴紅

記者李姿瑩／綜合報導
魏嘏雋為雜誌秀出健美身材。（取材自Instagram）
魏嘏雋為雜誌秀出健美身材。（取材自Instagram）

韓劇「魷魚遊戲」引爆全球追劇熱潮，觀眾不只讚嘆劇情和主角們的演技，連帶注意到劇中配角，就連露臉不到一分鐘的演員，也突然一夕暴紅成為網路熱搜人物。

飾演臥底警察的魏嘏雋，被台灣觀眾封為「韓版許光漢」。他曾在韓劇「經常請吃飯的漂亮姐姐」扮演孫藝真的弟弟，如今憑藉著帥氣外貌和精壯身材，立刻成為新生代男神接班人。他的Instagram追蹤人數自「魷魚遊戲」播出後，從30萬暴增至近200萬，廣告代言、雜誌拍攝邀約接連上門。

同樣粉絲數量暴漲的還有鄭好娟，身材纖瘦的她原本是南韓超模，曾參加過韓版的「超級名模生死鬥」獲得亞軍。為了轉型，鄭好娟暫停模特兒工作，專心投入拍攝「魷魚遊戲」，以脫北者的角色展現如同怪物新人般的實力，Instagram追隨者已經從40萬飆升至400萬，直接翻漲10倍。

此外，戲分不多的李瑜美、李廷俊皆一鳴驚人，李廷俊甚至只有10秒不到的臉部鏡頭，就讓他衝上網路熱搜。李廷俊在「魷魚遊戲」裡是工作人員之一，全程戴著面具，因為長相曝光慘遭射殺。他的演藝之路才剛起步，就靠著「魷魚遊戲」加持打開知名度。李瑜美則是演活了不良少女，過往的戲劇作品再受矚目。現在他們全都圈粉無數，後續發展備受關注。

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