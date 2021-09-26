車銀優415萬現金買豪宅 和朴敏英當鄰居

車銀優爆出以現金交易買下首爾江南區豪宅。（取材自Instagram）

南韓 男團ASTRO出身、有「臉蛋天才」稱號的男星車銀優近年人氣急升，廣告、韓劇及團體活動接不停，甚至成功踏入電影 界。近日車銀優被韓媒爆料他在南韓黃金地帶首爾江南區擲49億韓元（約415.2萬美元）買下豪宅，知名女星朴敏英也住在此棟大樓。

綜合媒體報導，24歲的車銀優近日在沒有向銀行貸款 的情況下，以49億韓元現金購入位於江南區清潭洞一高級公寓的頂樓，可見他的吸金力有多驚人。有指他購入的單位實用面積約1780呎，擁4個房間及3個洗手間，飽覽漢江永東大橋南段風景。而著重隱私則是大廈的最大賣點，每層樓只有一戶。整棟建築分為地下3層、地上20層，知名女星朴敏英也是住戶之一。

據報導，該豪宅前屋主是三星物產理事會議長崔治勳，他在2012年2月以大約38億韓元購入，經過9年多後，於今年7月賣給車銀優，從中賺了11億韓元的買賣價差。

消息傳出後，粉絲驚嘆：「男神女神眼光果真相近。」、「真正的人生勝利組。」「車銀優的努力，他真的值得擁有」、「哇～好想當車銀優的管家」。

車銀優去年主演漫畫改編電視劇「女神降臨」人氣攀升，密集拍廣告吸金。他優質精緻的臉蛋加上高挑身材，累積大批迷妹粉支持。近來他活躍於戲劇、歌壇、綜藝多方發展，吸金度滿分，除了直線上升的人氣外，更是賺進大把鈔票。此外，車銀優日前還收到漫改劇「Island」和喜劇「炸雞塊」的演出邀約，人氣居高不下。