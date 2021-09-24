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韓劇「魷魚遊戲」首奪Netflix美國榜冠軍

娛樂新聞組╱綜合報導
驚悚韓劇「魷魚遊戲」開播以來討論熱烈。（圖：Netflix提供）
驚悚韓劇「魷魚遊戲」開播以來討論熱烈。（圖：Netflix提供）

開播不到一周的Netflix原創驚悚韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game），已登上Netflix美國地區戲劇排行榜冠軍，成為第一個達到此里程碑的南韓戲劇。

由韓星李政宰主演的「魷魚遊戲」，自Netflix上架後在美國掀起熱烈迴響，寫下韓劇上架美國Netflix平台以來的最佳成績。此前，最輝煌的韓劇紀錄是Netflix原創驚悚劇「Sweet Home」，去年攻下美國熱播榜第三名。

此外，「魷魚遊戲」在台灣、新加坡和越南等13個國家和地區播出後，也造成不小轟動，不僅登上台灣Netflix單日榜冠軍寶座，更躍居Netflix全球十大熱播榜第二名，僅次英國火紅青少年喜劇「性愛自修室」（Sex Education）。

「魷魚遊戲」講述一群社會底層人士參加一場神祕生存遊戲，獲勝者可領取456億韓元（約3850萬美元）獎金的故事，由電影「熔爐」導演黃東赫執導編劇。

該劇除了兩位男主角李政宰、朴海秀之外，有吃重演出的「脫北者」鄭好娟、「警察」魏嘏雋以及特別客串的孔劉，同樣引起熱議，就連登場不到1分鐘便被槍殺的帥氣小鮮肉李廷晙，也有不少討論度。

Netflix 美國 韓劇

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