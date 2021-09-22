演講兼熱舞 防彈少年團再登聯合國大會

防彈少年團全員在聯合國大會上發表演說。（美聯社）

南韓 天團「防彈少年團」享譽國際，最近又獲邀以南韓總統特使、世界青年代表身分，出席第76屆聯合國 大會，並在聯合國總部向少部分人發表演講，喊話現在的年輕人是「迎接的一代」，不要害怕改變，也呼籲全世界要趕快接種疫苗 ，他們已全體接種疫苗。

綜合韓媒報導指出，防彈少年團出席聯合國「永續發展目標」會議，代表青年世代進行演講，成員們逐一上台，用韓文演講。隊長RM說：「我們所做的每一個選擇都是改變的開始，而不是結束。」他隨後說，許多人將1990後出生的人們稱作「迷惘的一代」，RM則做出解釋，「並不是說在大人眼中看不見道路，就可以說『我們』也迷路」，另一成員V則補充「請不要把我們未來想的太陰暗」。

成員JIN則表示，與其說是迷惘的一代，不如說是「迎接的一代」，可以順應時代做出不同的改變，「我們是說著welcome並向前邁步的一代」，防彈少年團為全世界所有年輕人加油打氣，成功激起網友的共鳴。

最終聯合國大會更史無前例將會議廳借給防彈少年團，讓他們表演新曲「Permission to Dance」，迅速闖入全球熱門影片排行榜，也引起南韓網友的狂熱之情，興奮高喊「國家的驕傲」。