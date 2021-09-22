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創韓劇紀錄 「魷魚遊戲」奪Netflix全球榜第2

記者陳建嘉／綜合報導
孔劉(左)在「魷魚遊戲」首集、最後一集客串，與李政宰的對手戲非常精采。（圖：Netflix提供）
孔劉(左)在「魷魚遊戲」首集、最後一集客串，與李政宰的對手戲非常精采。（圖：Netflix提供）

韓星李政宰、朴海秀主演Netflix韓劇「魷魚遊戲」，甫一推出就造成大轟動，不僅登上台灣Netflix單日榜冠軍，也衝進全球榜第二名，寫下Netflix有史以來韓劇的最佳成績，全劇驚喜不斷，不僅有千奇百怪的死亡遊戲，李政宰、孔劉的精采演出以及峰迴路轉的劇情設計，都讓觀眾直呼過癮。

「魷魚遊戲」故事敘述456個社會底層人自願參加這場死亡遊戲，獲勝者就可領取456億韓元（約3855萬美元），雖然內容皆是兒童遊戲，像是123木頭人、打彈珠或拔河，但只要一輸就得被槍殺，或是從高樓墜落而死，沒有重來的機會，讓人不時為主角群捏把冷汗，製造緊張感。

除了李政宰、朴海秀兩大實力派明星之外，「魷魚遊戲」更暗藏許多大明星，包括在首集就客串的男神孔劉，是一名神祕的推銷員，性格狡猾，一反他過往的暖男形象，孔劉在劇中利誘男主角李政宰加入遊戲，是首集的重要關鍵人物。

首次演戲的南韓名模鄭好娟，也一改時裝扮相，詮釋從北韓脫逃的冷酷少女，但背後其實有不為人知的悲劇故事，精湛表現完全不像第一次演戲，不僅如此，第8集更有某位大明星驚喜登場，編導也要求看完全劇的粉絲事先保密，不要先爆雷。

「魷魚遊戲」透過6個死亡遊戲，試探人性極限。（圖：Netflix提供）
「魷魚遊戲」透過6個死亡遊戲，試探人性極限。（圖：Netflix提供）

「魷魚遊戲」不時丟出許多南韓社會議題，包括罷工、投資詐騙、南北韓政局以及貧富差距，每一集都有重重翻轉，呈現每個角色之間的爾虞我詐，為了生存，每個人都各懷鬼胎，不到最後一刻，絕不知道誰才是最後贏家，片尾也埋下伏筆，暗示有拍第二季的可能，讓全球眾多網友極為期待續作的到來。

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