影／BTS第三度登聯合國 喊話「全世界請接種疫苗」

防彈少年團登上紐約聯合國總部發言。(美聯社)

南韓 天團「防彈少年團」(BTS)享譽國際，最近又獲邀以南韓總統特使、世界青年代表身分，受邀出席紐約聯合國 總部的活動，更以流利英文在聯合國總部發表演講，喊話現在的年輕人是「迎接的一代」，不要害怕改變，也呼籲全世界要趕快接種疫苗 ，如今他們都已經接種疫苗。

"I hope we can fill each of our days to the brim with positive energy. We thought the world had stopped, but it continues to move forward."



-- @BTS_twt share their thoughts about the role each of us can play in creating a better future for all, during a special event at UNHQ. pic.twitter.com/u2mILO0Uju — United Nations (@UN) September 21, 2021

防彈少年團出席聯合國「永續發展目標」會議，代表青年世代進行演講，英文能力極佳的隊長RM說：「我們所做的每一個選擇都是改變的開始，而不是結束。」他隨後，許多人將1990後出生的人們稱作「迷惘的一代」，RM則做出解釋，「並不是說在大人眼中看不見道路，就可以說『我們』也迷路」，隨後另一成員V則補充「請不要把我們未來想的太陰暗」。

成員JIN則表示，與其說是迷惘的一代，不如說是「迎接的一代」，可以順應時代做出不同的改變，「我們是說著welcome並向前邁步的一代」，期許所有年輕人都可以一起大步邁進。