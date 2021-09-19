BTS柾國送哥哥豪宅 粉絲搶認親「你忘記我了嗎?」

BTS老么柾國把名下一間豪宅轉贈予胞兄。（翻攝自bts.bighitofficial IG）

南韓男團防彈少年團（BTS ）人氣席捲全球，韓媒近日報導，24歲成員柾國，最近把名下一間位於首爾龍山的2000平方呎豪宅，轉贈給比他年長兩歲的胞兄，獲讚兄弟情深。消息曝光後，粉絲紛紛搶認親，有粉絲笑說：「想當柾國的哥哥。」

據悉柾國於2019年以29.8億韓元（約252.3萬美元）購入，去年底把房子轉到胞兄名下。有指該豪宅現已升值至40億韓元（約338.7萬美元）。

韓媒《Biz Hankook》近日報導，柾國曾在2019年7月買下位於首爾龍山區的17層公寓大樓 ，去年12月送給親哥哥。該棟公寓距離Hype總部直線距離480米，柾國和哥哥是否同住目前尚未得知。

BTS近年紅遍全球，成員賺到錢大多投資房地產。以柾國為例，他在2018年7月斥資19.5億韓元（約165萬美元）購入首爾聖水洞一個750平方呎單位，去年10月以20.5億韓元（約173.5萬美元）售出，短短兩年已賺8.5萬美元。

網友得知消息後紛紛搶著認親：「讓我當柾國的女兒吧」、「哥，你忘記我了嗎? 我是你的異卵雙胞胎弟弟啊」。也有網友大讚柾國「好厲害啊.. 再怎麼有錢要這樣也不容易啊.. 柾國真善良... 希望他能發展得更好，也希望他和家人都能和睦相處」。

BTS日前從總統文在寅手中接下「總統特使」任命狀，今起至23日將在美國 出席第76屆聯合國大會，展開特使活動；該大會主題為「永續發展目標」，這也是BTS自去年疫情 爆發後，首次公開的出國行程。