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河正宇打禁藥「牛奶針」 判罰2.5萬美元

娛樂新聞組／綜合報導
河正宇非法打牛奶針，被罰款3000萬韓元。（本報資料照片）
河正宇非法打牛奶針，被罰款3000萬韓元。（本報資料照片）

南韓43歲演員河正宇前年1月起至9月在江南某家皮膚科診所接受治療，被查出非法使用管制麻醉藥「異丙酚」（俗稱牛奶針），日前一審宣判結果出爐，他被判罰3000萬韓元（約2.56萬美元）以及追徵8萬8749韓元；對此，他面對媒體追問時，僅低調表示「很抱歉」。

ETtoday報導，河正宇進入法庭前，被問到請對粉絲說句話，他態度誠懇地表示：「很抱歉，讓大家看到我這樣的樣貌。」當他再度步出法院時，針對審判結果，他僅回答：「虛心接受（結果），只想說我盡力了，以後會更有責任心、更加小心、健康地努力生活下去。」

據報導，本次審判結果，河正宇雖然免去入獄刑罰，但比檢察官最初向他求刑的1000萬韓元、多出了3倍的罰金，對此，他虛心認罪、沒有上訴的意願，判刑告一段落。

異丙酚是一種快速強效的全身麻醉劑，由於起效快、持續時間短，加上不良反應極少，因此被廣泛應用於各科麻醉及重症病人鎮靜，特別常用於整形手術上。因此許多對異丙酚成癮的人，則都是從整形或醫學美容上認識這項藥物。此前，南韓女星朴詩妍、李丞涓等人，就曾涉嫌濫用異丙酚被起訴。

南韓 檢察官 牛奶

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