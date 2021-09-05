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偷用災難新聞畫面 「上流戰爭3」被罵慘

記者李姿瑩／綜合報導
金素妍(左)發狠與李智雅拉扯。（圖：愛奇藝國際站提供）
金素妍(左)發狠與李智雅拉扯。（圖：愛奇藝國際站提供）

狗血韓劇「Penthouse上流戰爭」第三季邁入尾聲，編劇為了刺激收視頻下猛藥，未料又踢到鐵板！大反派嚴基俊想同歸於盡，埋了炸彈炸毀「赫拉皇宮」。劇組便宜行事，直接挪用三個月前光州工安意外的畫面，遭到大批觀眾撻伐。

「上流戰爭3」呈現金字塔頂端的人性醜惡，「赫拉皇宮」在劇中是權貴們的高級住宅，也是權力和財力的象徵。編劇金順玉讓第三季劇情更加失控。嚴基俊飾演的朱丹泰親手炸毀「赫拉皇宮」，慘遭李智雅一槍斃命，萬丈高樓瞬間夷為平地。

充滿衝突性的畫面讓收視率走高到17.9%，為了呈現豪宅被毀的災難場景，劇組除了透過後製合成，還複製了光州工安意外的畫面，作為劇中新聞報導示意影像。

觀眾看了氣得痛罵劇組「在傷亡者家屬傷口上灑鹽」，因為6月發生的光州建築倒塌意外，造成9人喪命、8人重傷。此外，劇組還使用了浦項大地震居民避難的場景，象徵「赫拉皇宮」住戶們一夕間失去家園。

不滿留言瞬間灌爆SBS電視台，劇組緊急對外道歉，承認相關畫面使用不當，已經收回所有播放內容，會剪掉不妥處再重播或於影音平台上架。劇組也承諾絕對不會再犯，將進行內部檢討，了解到底哪個環節出錯。目前「上流戰爭3」在南韓的重播時段全部換檔，電視台盼用最快速度弭平民怨。

「上流戰爭3」挪用真實新聞畫面。（翻攝自SBS）
「上流戰爭3」挪用真實新聞畫面。（翻攝自SBS）

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