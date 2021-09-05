全智賢最會賺 年收1470萬美元力壓金秀賢

全智賢今年年收將超過1470萬美元。(取材自Instagram)

南韓 綜藝節目「演中Live」近日公布藝人身價排行，外傳片酬一集5億韓元（約43.2萬美元）的金秀賢竟只排第二，以「屍戰朝鮮：雅信傳」回歸小螢幕的女星全智賢，今年年收將超過170億韓元（約1470萬美元），力壓金秀賢的130億韓元（約1124萬美元）。

綜合媒體報導，「演中Live」中，介紹演藝圈身價前十名的韓星，全智賢以「來自星星的你」及「藍色大海的傳說」，獲得超高片酬，每集劇酬約1億韓元（約8.6萬美元），與李英愛榮登唯二片酬破億的女星。全智賢主演的「智異山」10月才上檔，但她光靠代言就荷包滿滿，有16個代言的她，估計今年年收將超過170億韓元。

男星金秀賢因出演戲劇「來自星星的你」身價水漲船高，退伍後主演「雖然是精神病但沒關係」直接翻倍來到單集2億韓元（約17.2萬美元），若是再加上廣告代言，粗估今年也會有逾130億韓幣的收入，外傳是南韓演藝圈中，片酬最高的男星。

據報導，第三名「國民MC」劉在錫，出道30年主持費漲了235倍，光是手上節目就有約2.2億韓元（約19萬美元）的收入，他手上還握有8個廣告，若再加上代言費與日前才剛簽新公司的簽約金，保守估計，今年年收將高達100億韓元（約865萬美元）以上。

年初以「黑道律師文森佐」再創事業高峰的宋仲基 奪下第四名，因「太陽的後裔」暴紅的他，年收入約80億韓元（約692萬美元）。前妻宋慧喬 正拍攝新劇「現在分手中」，目前有4個代言，年收40億韓幣（約346萬美元）居第七名。

此外，主演「Mouse」的李昇基奪第五名。擁有13個固定節目的申東燁和95歲國寶主持人宋海，則靠每周主持費分別拿下第六和第八名。