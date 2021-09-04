演「韓版浩克」？ 朴敘俊加盟漫威電影

朴敘俊將加入漫威宇宙陣容。（取材自Instagram）

韓星朴敘俊3日被韓媒「STARNEWS」拍到現身機場，全身包得密不透風，啟程前往英國。經紀公司終於鬆口，認了他出國是為了加入漫威 宇宙，瞞了兩個多月終於證實此事。

朴敘俊先前被爆出準備演出「驚奇隊長2」（The Marvels），知名電影 網站沒多久就放上了他的演員介紹。但經紀公司礙於保密合約，一概推說「無可奉告」。隨著朴敘俊出國工作，經紀公司正式宣布「朴敘俊確定接演漫威電影」，希望大家支持和關心他接下這個全新挑戰。然而對於電影名稱和角色細節，公司仍舊守口如瓶，僅提到會再另行公布。

韓媒先前曝光朴敘俊進軍海外計畫，推測他可能飾演「韓版浩克」阿瑪迪斯趙（Amadeus Cho），以天才少年的形象現身。 阿瑪迪斯趙的母親先前已經在「復仇者聯盟 2」（Avengers: Age of Ultron）登場，正是女星秀賢飾演的趙海倫博士。日前馬東石參與的「永恆族」（Eternals），電影預告剛公開，漫威準備借重韓流勢力，在全球獲得更多影迷關注。

受疫情影響，朴敘俊不便當空中飛人，這趟出國預計要到年底才會返回南韓。而朴敘俊出國前，已接到新劇「京城生物」的演出邀請，等於回來就會直接上工，行程一路滿到2022年。