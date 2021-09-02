木村光希壞掉了？唇色老氣 網友：那嘴中毒不淺

木村光希登上新加坡版《L'Officiel》雜誌9月份，是100周年慶賀刊。（取材自Instagram)

亞洲天王木村拓哉與工藤靜香次女木村光希（Kōki）近日登上新加坡 版《L'Officiel》雜誌，是雜誌歡慶100周年的9月號，她身穿FENDI服裝、搭配BVLGARI珠寶，拍出典雅的模樣，在簡單的背景中，獨特的妝感立刻成為亮點，網友大驚「那嘴唇黑的！中毒不淺啊！」、「講真的光希不適合這麼沉厚的妝，都把她化老了，畢竟才18歲」、「為什麼每次妹妹的造型都這麼成熟哇」。

網友表示木村光希的顏值hold得住中毒唇妝。（取材自Instagram)

相對也有粉絲大讚「印證妹妹的顏可以hold住各種妝容」、「好高級的妝容、好好看」，而中毒妝其實曾流行過一陣子，現在又出現在木村光希臉上，也有別於她的日常造型，算是有些新鮮感，無以名狀的墨藍和紫砂赭的唇色，讓這幾張大片變得令人印象深刻。而這篇採訪以「跟上光希的腳步」為主題，分享了她近期的訊息。

木村光希的赭色唇妝成為亮點。（取材自Instagram)

身兼模特兒、詞曲作者的木村光希又斜槓了女演員的身分，演出電影 《牛首村》，令人期待。而身為精品寵兒，她會將自己的風格定位在休閒優雅，並且特別注重外套，她說，「這是衣櫥中非常重要的一件單品，它可以輕鬆地讓你變得更精緻而完整。」她也真摯的表示未來很期待有機會想與攝影師雙人組Luigi & Iango（Luigi Murenu與Iango Henzi）合作，而在疫情居家期間，她最大的收穫就是跟著媽媽工藤靜香學做菜。此外，她也對《L'Officiel》雜誌盡情新加坡版分享她最愛的音樂，包括古典樂、爵士樂 、藍調、R&B都是她愛聽的音樂類型，曲目則包括Norah Jones的〈The Prettiest Thing〉、吉卜力動畫的配樂、李斯特的〈La Campanella〉、電影《辛德勒名單》原聲帶、艾拉費茲傑羅的〈Moonlight Serenade〉、〈These Foolish Things〉、〈Easy to Love〉等等。