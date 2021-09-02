深田恭子「辣秀深溝」宣布復工 休養3個月身心恢復

深田恭子。(取材自Instagram)

曾與金城武合作主演日劇 「神啊！請多給我一點時間」的日本女星深田恭子，今年5月因適應障礙症暫停演藝事業，她今天在Instagram發文說，因身心狀態回復，恢復演藝活動。

38歲的深田恭子去年春天身體出狀況，今年5月被醫師診斷有適應障礙症狀，因此暫停演藝工作 ，原訂7月主演的日劇也換角。

深田恭子今天在Instagram上發文表示，她突然去休養造成大家的困擾，但仍收到許多溫暖的聲援，讓她非常感謝。

她說，在大家的支持下，她經過休養後，身心狀況已恢復，因此再次展開演藝活動。一開始可能只是邁出一小步，但會滿懷對大家的感謝，一步步向前邁進，希望能像她所得到的一樣，從事也能帶給大家勇氣與快樂的工作。

深田恭子在1996年13歲那年被星探發掘，參加經紀公司Horipro主辦的第21屆發掘藝人大獎賽奪冠，1997年4月出演日劇FIVE出道。

1998年她與金城武合演日劇「神啊！請多給我一點時間」，因演技精湛備受矚目，她也憑此劇獲得1998年第18屆日劇學院賞最佳女配角獎。

2010年她與偶像團體「嵐」成員櫻井翔合演改編自知名動畫「小雙俠」（正義雙俠／Yatterman）的電影 ，在第52屆藍絲帶賞獲得最佳女配角獎。