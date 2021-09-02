我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

深田恭子「辣秀深溝」宣布復工 休養3個月身心恢復

中央社／東京2日綜合外電報導
深田恭子。(取材自Instagram)
深田恭子。(取材自Instagram)

曾與金城武合作主演日劇「神啊！請多給我一點時間」的日本女星深田恭子，今年5月因適應障礙症暫停演藝事業，她今天在Instagram發文說，因身心狀態回復，恢復演藝活動。

38歲的深田恭子去年春天身體出狀況，今年5月被醫師診斷有適應障礙症狀，因此暫停演藝工作，原訂7月主演的日劇也換角。

深田恭子今天在Instagram上發文表示，她突然去休養造成大家的困擾，但仍收到許多溫暖的聲援，讓她非常感謝。

她說，在大家的支持下，她經過休養後，身心狀況已恢復，因此再次展開演藝活動。一開始可能只是邁出一小步，但會滿懷對大家的感謝，一步步向前邁進，希望能像她所得到的一樣，從事也能帶給大家勇氣與快樂的工作。

深田恭子在1996年13歲那年被星探發掘，參加經紀公司Horipro主辦的第21屆發掘藝人大獎賽奪冠，1997年4月出演日劇FIVE出道。

1998年她與金城武合演日劇「神啊！請多給我一點時間」，因演技精湛備受矚目，她也憑此劇獲得1998年第18屆日劇學院賞最佳女配角獎。

2010年她與偶像團體「嵐」成員櫻井翔合演改編自知名動畫「小雙俠」（正義雙俠／Yatterman）的電影，在第52屆藍絲帶賞獲得最佳女配角獎。

日劇 工作 電影

上一則

梁朝偉首部漫威電影扮演反派 自爆幸福愛「嘉」

下一則

星二代開學忙 佩甄嘆被女兒追老了

延伸閱讀

周杰倫駁新歌抄襲韓團 「哥走很前面」

周杰倫駁新歌抄襲韓團 「哥走很前面」
香港波神暴瘦 胸前排骨明顯

香港波神暴瘦 胸前排骨明顯
網紅在自宅被勒斃 陌生男陳屍一旁

網紅在自宅被勒斃 陌生男陳屍一旁
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎