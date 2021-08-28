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AKIRA歡慶40歲生日 用中文感謝粉絲支持

記者李姿瑩／綜合報導
AKIRA日前歡度40歲生日。（取材自Instagram）
AKIRA日前歡度40歲生日。（取材自Instagram）

台灣「國民姐夫」AKIRA自從娶回林志玲後，積極拓展海外事業版圖。他日前歡度40歲生日，不忘透過臉書，用中文感謝粉絲「謝謝大家平日的支持，也謝謝大家的生日祝福」。AKIRA領軍的EXILE放浪兄弟，成員TETSUYA也將斜槓副業插旗台灣，事業運成功被AKIRA帶旺。

AKIRA邁入不惑之年，事業愛情兩得意，在臉書上直言能感受到大家滿滿的愛，「真的是很幸福的事」。因「放浪一族演唱會精選」在台灣MOMOTV播出，AKIRA近來不斷提到「放眼全球」的企圖心。他的生日願望就是「希望EXILE能早日到亞洲各地，舉辦演唱會」，用演出回報全世界歌迷的支持。

他在節目中不忘為TETSUYA宣傳，因為TETSUYA監製的咖啡品牌「AMAZING COFFEE」跟「猿田彦珈琲」聯名，推出系列飲品，在台灣也喝得到。AKIRA感嘆，希望疫情早點控制，這樣或許台灣的歌迷就有機會，喝到TETSUYA聘請的咖啡師親手泡的咖啡。

TETSUYA透露，上次赴台時趁空檔私下走訪多家咖啡廳，發現台北有許多厲害的店家，當中不乏拿過世界咖啡冠軍的職人，早就推薦放浪兄弟成員不妨一試。如今雖然因為疫情阻隔，但他們都期盼透過咖啡和演唱會節目，帶給台灣粉絲更多開心和舒緩的力量。

台灣 咖啡 疫情

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