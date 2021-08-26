孫藝真17年前甜美嫩照曝光 未婚曾憂心演技

孫藝真當初以「腦海中的橡皮擦」一頭長直髮的清純造型，搭配招牌笑眼成功迷倒無數觀眾。圖／甲上提供

39歲南韓 女神孫藝真年初與玄彬認愛後，人氣不減反升，她在2004年的經典韓片「腦海中的橡皮擦」詮釋富家千金，和鄭雨盛不顧家人反對結婚，最後卻患上阿茲海默症 ，承受遺忘摯愛的痛苦。孫藝真說：「對我來說，這是一部為我的演藝生涯開闢出不同方向的作品，我絕對會將它記在心中很久很久。」

孫藝真在該片飾演事業前景看好的富家千金，原本和已婚男友相約車站私奔，卻慘遭對方丟包，也因此與一名外表帥氣的建築工人相遇，看似身份背景天差地別的兩人迅速墜入愛河，閃婚後生活幸福甜蜜，有天她卻發現自己的記憶力一天比一天衰弱，就連最愛的丈夫也都逐漸遺忘，角色心路歷程轉變極大，讓孫藝真看完劇本頻喊不簡單，直率表示：「我認為詮釋同一個角色的不同情緒、層次是困難的，在這部電影 之前我從未演過已婚女性的角色，有點擔心自己能不能表現的好。」

當然孫藝真最後仍交出漂亮成績單，完美呈現了女主角追求真愛的勇氣，與逐漸遺忘摯愛的痛苦，令無數觀眾揪心大哭，電影上映後創韓片在日本票房最高紀錄，更助攻孫藝真成為作品在韓國觀影人次名列前茅的女演員。

孫藝真拍攝該片時才22歲，表示過去從未演過已婚女性，因此十分擔心，不過鄭雨盛當時給予高度肯定，狂讚孫藝真：「她真的很棒！年紀輕輕但演技卻非常成熟，不久後她將會成為一個很棒的女演員。」「腦海中的橡皮擦」4K修復版9月10日全台上映。