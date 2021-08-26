我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「屍塊拋向空中」喀城爆炸倖存者：親眼見世界末日

喀布爾連兩爆 已增至90死 拜登：不受恐怖主義恫嚇

孫藝真17年前甜美嫩照曝光 未婚曾憂心演技

記者陳建嘉／即時報導
孫藝真當初以「腦海中的橡皮擦」一頭長直髮的清純造型，搭配招牌笑眼成功迷倒無數觀眾。圖／甲上提供
孫藝真當初以「腦海中的橡皮擦」一頭長直髮的清純造型，搭配招牌笑眼成功迷倒無數觀眾。圖／甲上提供

39歲南韓女神孫藝真年初與玄彬認愛後，人氣不減反升，她在2004年的經典韓片「腦海中的橡皮擦」詮釋富家千金，和鄭雨盛不顧家人反對結婚，最後卻患上阿茲海默症，承受遺忘摯愛的痛苦。孫藝真說：「對我來說，這是一部為我的演藝生涯開闢出不同方向的作品，我絕對會將它記在心中很久很久。」

孫藝真在該片飾演事業前景看好的富家千金，原本和已婚男友相約車站私奔，卻慘遭對方丟包，也因此與一名外表帥氣的建築工人相遇，看似身份背景天差地別的兩人迅速墜入愛河，閃婚後生活幸福甜蜜，有天她卻發現自己的記憶力一天比一天衰弱，就連最愛的丈夫也都逐漸遺忘，角色心路歷程轉變極大，讓孫藝真看完劇本頻喊不簡單，直率表示：「我認為詮釋同一個角色的不同情緒、層次是困難的，在這部電影之前我從未演過已婚女性的角色，有點擔心自己能不能表現的好。」

當然孫藝真最後仍交出漂亮成績單，完美呈現了女主角追求真愛的勇氣，與逐漸遺忘摯愛的痛苦，令無數觀眾揪心大哭，電影上映後創韓片在日本票房最高紀錄，更助攻孫藝真成為作品在韓國觀影人次名列前茅的女演員。

孫藝真拍攝該片時才22歲，表示過去從未演過已婚女性，因此十分擔心，不過鄭雨盛當時給予高度肯定，狂讚孫藝真：「她真的很棒！年紀輕輕但演技卻非常成熟，不久後她將會成為一個很棒的女演員。」「腦海中的橡皮擦」4K修復版9月10日全台上映。

孫藝真當初以「腦海中的橡皮擦」一頭長直髮的清純造型，搭配招牌笑眼成功迷倒無數觀眾...
孫藝真當初以「腦海中的橡皮擦」一頭長直髮的清純造型，搭配招牌笑眼成功迷倒無數觀眾。圖／甲上提供

電影 阿茲海默症 南韓

上一則

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

下一則

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

延伸閱讀

孫藝真穿「大媽紫」羽絨衣 網友：這麼土還這麼美

孫藝真穿「大媽紫」羽絨衣 網友：這麼土還這麼美
「斯卡羅」下跪學狗叫 吳慷仁演技被讚爆

「斯卡羅」下跪學狗叫 吳慷仁演技被讚爆
玄彬、孫藝真情侶裝逛街放閃 網拱：快結婚吧

玄彬、孫藝真情侶裝逛街放閃 網拱：快結婚吧
玄彬、孫藝真穿白色情侶裝 約會打高爾夫球

玄彬、孫藝真穿白色情侶裝 約會打高爾夫球

熱門新聞

鄭欣宜。 (取材自Instagram)

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

2021-08-19 02:43
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
錢楓被爆涉嫌性侵。（取材自微博）

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

2021-08-25 21:40
吳亦凡正式被逮捕，日前有更勁爆的傳聞出現，指出他已經結婚生子。（取材自微博）

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？

2021-08-19 22:07
鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命