曾演「追殺比爾」 82歲千葉真一染疫離世

千葉真一染疫離世，享壽82歲。(取材自推特)

日本 老牌演員千葉真一因感染新冠肺炎，於19日下午5時26分病逝於千葉縣君津市醫院，享壽82歲。

據悉，千葉真一於8月8日住院治療，後因病情惡化，雖持續以氧氣機維持生命，但最終仍於日本時間19日下午5點病逝於千葉縣的醫院，他的經紀公司隨後也證實此事。這是繼由去年的諧星志村健之後，又一資深男星染疫離世。

千葉真一於1939年出生於福岡縣，1968年參與東京 放送電視（TBS）電視劇「龍虎群英」（KEYHUNTER）演出，博得高人氣。此外，還曾參與電影「追殺比爾」（Kill Bill）、「玩命關頭3：東京甩尾」（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）、富士電視台電視劇「影子軍團」系列、NHK大河劇「風林火山」等演出，是日本具代表性動作派演員，在海外也享有高人氣，還曾受邀演出港片「風雲：雄霸天下」，入圍過香港金像獎影帝。

不過，千葉真一的花邊新聞不斷，先後與野際陽子、小他28歲的前舞伎結婚，還曾爆出與小54歲的早稻田大學女學生大談不倫戀。

而他的兒子新田真劍佑也演過「神劍闖江湖：最終章」，主演大反派「雪代緣」，知名度不小；但也是花名在外，被拍到與大7歲且離過一次婚的女友現身銀座約會，還因為沒有確實戴好口罩，無視日本疫情 而惹議。新田真劍佑後來也確診染疫。