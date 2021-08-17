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AKB48 Team TP團員練舞不慎撞牆 頭腫大包

記者林士傑／綜合報導
「AKB48 Team TP」闊別近三個月，成員們分為三組日前一連兩天舉辦線上公演。（圖：好言娛樂提供）
「AKB48 Team TP」闊別近三個月，成員們分為三組日前一連兩天舉辦線上公演。（圖：好言娛樂提供）

日本偶像團體AKB48在海外的姊妹團體之一「AKB48 Team TP」闊別近三個月，成員們分為三組在上周末一連兩天舉辦線上公演，其中團員林倢因為在家空間太小，練習時不慎沒注意到距離，轉身就撞上牆壁，額頭硬生生腫了個大包，被成員們虧頂了一顆「包包頭」。

這是她們成團以來首次完成線上公演，成員充分練習如何和鏡頭互動，品涵則在家研究怎麼跳舞不流汗；隊長詩雅自嘲是「瀏海控」，表示：「前幾次公演最後都把瀏海跳亂了，所以在家想辦法要讓劉海隨時保持完美，這次公演我至少噴了10層定型液！」

至於來自香港的曉晴及家鄉在日本的麻由，家人們均透過線上替她們加油打氣，曉晴結束後接到媽媽來電，忍不住在後台大哭，直呼：「很久沒回家看媽媽了，一直都沒機會讓她看我們的公演，知道這次她也在線上幫我加油，所以今天我也特別賣力！」

此外，AKB48 Team TP宣告將推出2022年限定年曆，同步進行票選活動，得票數最高的成員將成為封面人物，9月4、5日也會舉辦「RESET」公演，隊長詩雅說：「雖然現場少了粉絲們的應援聲，但是在演出同時，看到大家踴躍的留言真的很感動，也希望我們的表演給大家滿滿的力量！」。

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