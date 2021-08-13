她們都不倫 唐田英里佳遭冷凍 福原愛工作滿

唐田英里佳去年被爆當小三後，人氣就一落千丈。(取材自Instagram)

日本 女星唐田英里佳去年因和東出昌大搞婚外情，兩人形象都慘跌谷底，東出昌大也在去年7月底與渡邊杏結束5年半婚姻，但妙的是，東出昌大雖然負面頻傳，工作 仍不少，很快就重返工作崗位，反倒是唐田英里佳被演藝圈冷凍1年8個月。不過也有例外，日本桌球選手福原愛 婚變後，逐漸擺脫不倫戀，目前工作已經排到年底。

23歲的唐田英里佳本是前途看好的人氣女星，同時還在南韓發展，2019年還演出宋仲基和張東健主演的「阿斯達年代記」，想不到去年被爆當小三後，人氣就一落千丈。近日，唐田英里佳所屬的經紀公司Instagram突然更新數張美照，外界猜測應該是為了復出試水溫，測試大家現在對她的評價。

日本網友認為，雖然東出昌大出軌也有錯，但唐田英里佳明知對方有妻兒、正宮懷孕，還自願當小三搞不倫，讓日本大眾無法原諒，看來唐田英里佳要重啟事業的日子還要再一段時間。

而同樣是搞婚外情的福原愛就比較幸運，婚變後沉寂一段時間，藉由東京奧運賽事轉播復出，但評價兩極。不過即便面對不少負評，福原愛仍扛住壓力，不受外界干擾，據知目前已經有跨年的運動節目考慮邀請她，工作排到年底，未來轉型以藝人出道也不是問題。