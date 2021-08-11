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Krystal復刻全智賢 車太鉉讚新女神

記者李姿瑩╱綜合報導
Krystal穿上軍警制服英姿煥發。(圖：myVideo提供)
Krystal穿上軍警制服英姿煥發。(圖：myVideo提供)

由車太鉉、振永、「Krystal」鄭秀晶主演的韓劇警察課程」，是首部以警察大學為背景的韓劇，講述全力抓捕犯人的警察和天才駭客出身的犯罪者學生，在警察大學以教授和學生身分相遇，並一起合作搜查的故事。在首集劇情中，天才駭客振永在運動場看見認真比賽柔道的Krystal，當場一見鍾情，振永還在慌亂中意外把Krystal撲倒在地，不過被撲倒的Krystal下一秒就把振永過肩摔，最後以狼狽逃走收場。

車太鉉在訪問中提到，劇中一大看點就是「振永和Krystal的愛情故事」，自己也好奇「他們的吻戲究竟會在第幾集呢？」

車太鉉更特別讚賞Krystal，「看到劇中的Krystal，感覺就像看到了全智賢，不管在造型還是演技上，都讓我想起以前和全智賢演戲的樣子。」Krystal聽了直呼「很害羞」，也回誇車太鉉：「前輩和20年前長得一模一樣，尤其是皮膚特別好。」

談到角色的準備功課，車太鉉在劇中飾演警察大學教授，他苦惱表示：「我在教室裡上課的台詞有不少專業術語，實在太難了、太累了！」還搞笑對編劇喊話「救救我吧」，但一旁的振永補充：「但是前輩都沒有NG，都是一次就通過了。」

Krystal劇中則飾演柔道技術厲害的學生，她為此在事前積極進行體能訓練，還笑說：「因為角色是20歲的新生，有努力讓自己看起來年輕一點。」

車太鉉難忘全智賢當年模樣。(圖：myVideo提供)
車太鉉難忘全智賢當年模樣。(圖：myVideo提供)

警察 韓劇 駭客

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