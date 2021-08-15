今夏就追Netflix新韓劇

池晟在新戲演出嚴厲懲戒惡人的審判長。（取材自IMDb）

影音平台Netflix 在今夏有許多新韓劇 上架，包括萬眾期待的《屍戰朝鮮：雅信傳》、最近話題度很高的《來魔女食堂吧》。另外，演技派演員池晟、徐玄振、金東旭都將攜新作品回歸。

《惡魔法官》

演技派男神池晟的新作《惡魔法官》接檔老婆李寶英的《我的上流世界》（Mine）。該劇由池晟、金玟廷、朴珍榮及朴珪瑛主演，是一部以虛擬的烏托邦大韓民國為背景的法律題材韓劇。該劇透過全國人民參與製作的現場法庭真人秀傳達正義。《惡魔法官》劇情講述嚴厲懲戒惡人的審判長姜耀漢和好奇他真面目的陪審員金佳溫之間互相追逐，想要揭露彼此又想要毀掉彼此的故事。

《你是我的春天》

由愛情劇女王徐玄振與金東旭主演的《你是我的春天》找來《請輸入檢索詞WWW》的導演執導，劇情講述因殺人事件而留下陰影，導致內心被困在七歲的主角們，以「大人」的身分重新回到案發現場後，透過探索過去，重新找回自我的故事，是一部溫暖療癒有浪漫的愛情劇。

由愛情劇女王徐玄振與金東旭主演的新戲《你是我的春天》近期上檔。（取材自IMDb）

《來魔女食堂吧》

繼去年的《我們，愛過嗎》後，今年宋智孝將再度攜新作《來魔女食堂吧》回歸。《來魔女食堂吧》內容改編自同名長篇小說，以一間提供應能實現願望的餐點的食堂為背景，講述那些來到食堂，不惜出賣靈魂也想實現願望的顧客們的奇幻故事。而該劇近日還因官方劇照中宋智孝高冷神秘的魔女扮象太美而引發話題。

宋智孝在《來魔女食堂吧》中扮演高冷神秘的魔女。（取材自IMDb）

《屍戰朝鮮：雅信傳》

Netflix 原創影集《屍戰朝鮮》，自播出後在網路上引發熱潮，而萬眾期待由全智賢主演的外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》於上月底上線。

該劇劇情以第二季故事線中的一個插曲作為延伸，講述一名失去了部族與家人的神祕北方女真族女子雅信，在悲劇、背叛與神祕發現的交織下展開復仇故事。

全智賢主演的外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》未演先轟動。（取材自IMDb）

由車太鉉、Krystal鄭秀晶、鄭振永主演的《警察課程》是鄭振永的退伍回歸作，過去他曾在《雲畫的月光》給觀眾留下深刻的印象讓人更期待他這次的表現。

該劇以警察大學為背景，講述高智商駭客出身的犯罪者學生姜善浩，在警察大學裡遇見全力以赴抓捕犯人的警察兼教授劉東萬與朋友們後，透過一起協同搜查案件，而找到屬於自己的夢想、愛情、自我，是一部熱血、青春、浪漫的校園偶像劇。

而Krystal則飾演自幼學習柔道夢想當警察的警察大學一年級新生吳江熙，是個性堅強且富有正義感的角色。

（取材自聯合新聞網udn STYLE）