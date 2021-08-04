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「懷孕女友是床伴」河正宇爸肉體關係長達13年

記者李姿瑩╱綜合報導
76歲金容建播種小39歲女友不認，雙方鬧上法院。（視頻截圖）
76歲金容建播種小39歲女友不認，雙方鬧上法院。（視頻截圖）

南韓大鐘獎影帝河正宇出來以來獲獎無數，近日無奈因父親金容建的風流債，又成為話題。河正宇的演員父親金容建播種小39歲女友，76歲即將3度當爸。但現在卻傳出女方不滿金容建說謊美化自己的形象，手邊握有跟金容建通話的錄音，隨時準備爆出真相。

金容建先前向媒體澄清，絕對沒有強迫女方墮胎，只是老來得子不免忐忑，所以雙方溝通上發生誤會。他還強調：「雖然晚了一點，但比起我的面子，我認為小孩更重要。」但女方卻透過律師回應：「金容建態度突然轉變，感受不到真心。他巧妙地將真話與謊言摻在一起，反而更加傷人。」

資深娛樂記者加碼爆料，指稱金容建跟該名女子並非正式交往，兩人這13年來都是維持「肉體關係」，也就是俗稱的「床伴」。李振浩找到金容建身邊的熟人，從對方口中得知金容建和該女之間其實連男女朋友都稱不上，所以不難理解他起初不願意負責的反應。

已經37歲的女伴為了金容建長期服用避孕藥，今年因為健康因素暫時停藥，沒想到意外懷孕。她的委任律師透露，金容建並非第一次要求女伴墮胎，自己不做安全措施，卻又不肯負責任，還放話威脅「生下孩子妳就自己養」，讓女方相當痛苦。

她錄下和金容建通話的內容，金容建講了不少難聽話，如果公開將重挫他的螢幕形象。金容建在得知對方找來律師後，如今已經放低姿態。SBS演藝新聞報導，女方目前懷孕六個月，代表最快今年底或明年初，河正宇家就要準備迎接新成員到來。

韓星河正宇近來因為父親金容建的風流債，意外成為話題。(本報資料照片)
韓星河正宇近來因為父親金容建的風流債，意外成為話題。(本報資料照片)

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