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韓星河正宇76歲爸再爆風流債 小女友「只是床伴」

記者李姿瑩／綜合報導
金容建76歲仍是一尾活龍。(取材自Newsen)
金容建76歲仍是一尾活龍。(取材自Newsen)

76歲的韓星金容建地下戀情曝光，他播種小39歲女友成功，準備三度當爸。不過小女友不滿金容建說謊美化自己的形象，手邊疑似握有跟金容建通話的真實錄音。

金容建也是韓星河正宇的爸爸，他先前向媒體澄清，自己老來得子不免忐忑，所以跟女友溝通上發生誤會，並非真心想要強迫對方拿掉孩子。他還強調：「雖然晚了一點，但比起我的面子，我認為小孩更重要。」律師也幫腔助陣，透露河正宇兄弟倆都非常恭喜父親。

但金容建女友完全開心不起來，透過律師回應：「金容建態度突然轉變，感受不到真心。他巧妙地將真心與謊言摻在一起，反而更加傷人。」資深娛樂記者李振浩加碼爆料，指稱金容建跟女友之間並非正式交往，兩人這13年來都是維持「肉體關係」，也就是俗稱的「砲友」或「床伴」。

李振浩找到金容建身邊的熟人，從對方口中得知金容建和女友之間其實關係更像床伴，所以不難理解他起初不願意負責的反應。已經37歲的女方早已不是當年涉世未深的社會新鮮人，她握有跟金容建通話的錄音檔，金容建在對話中講了很多難聽的話，如果公開足以重挫他的螢幕形象。李振浩建議，金容建現在能做的就是向女伴真心道歉，避免造成雙方更大傷害。

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