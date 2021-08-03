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76歲金容建再當爸？ 影帝兒子河正宇送勇氣

記者李姿瑩／綜合報導
金容建被女友控告強制墮胎未遂。（取材自推特）
金容建被女友控告強制墮胎未遂。（取材自推特）

南韓知名演員金容建日前爆出一段風流債，76歲的他有個小39歲的女友，疑似以無力照顧為由，強迫女方墮胎。女友不願拿掉孩子，因此一狀告上法院，這件事情才意外曝光。

金容建是韓劇中的熟面孔，專門演出會長、爸爸或爺爺。他也參與過實境節目「花漾爺爺」，還有個影帝兒子河正宇，父子倆在南韓、台灣都享有高知名度。金容建個性風趣幽默、浪漫多情，在1996年離婚後並未再娶，努力演戲賺錢拉拔2個兒子長大。

Dispatch報導，金容建2008年結識了小女友，當時對方只有24歲。這13年來雙方之間沒有名分，單純靠著感情和彼此信賴互相陪伴。今年3月，37歲的女友發現意外懷孕，有意將孩子生下來。但金容建自認年事已高，沒有辦法照顧孩子到最後，希望女友考慮拿掉胎兒。女友不滿當了13年的地下情人，最後卻換來墮胎的命運，一怒之下控告金容建強制墮胎未遂。

河正宇表示不會過問父親私事。（本報資料照片）
河正宇表示不會過問父親私事。（本報資料照片）

金容建接受警察傳喚後，配合到案說明，並向媒體澄清早在5月時已經改變心意，支持女友生下小孩。他坦言因老來得子，有些不知所措，在溝通時大聲了點引發誤會。

43歲的河正宇透過經紀公司表示，關於父親的私生活，他無法多作回應。不過金容建的律師搶著報喜，透露河正宇兄弟倆都很開心，覺得家有喜事值得慶祝，給了金容建不少勇氣。

墮胎 南韓 台灣

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