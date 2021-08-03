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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

「AKB48」7成員確診 「超特急」5人幾乎全淪陷

記者李姿瑩／綜合報導
年僅14歲的德永羚海，接受PCR檢測後確定染疫。（取材自推特）
年僅14歲的德永羚海，接受PCR檢測後確定染疫。（取材自推特）

日本東京奧運正如火如荼舉辦，疫情卻持續在演藝圈中延燒。AKB48日前晚上一口氣宣布有7名成員確診新冠肺炎，最小的感染者年僅14歲。出身自AKB48大家庭的松井玲奈也被傳染，男團「超特急」5名成員幾乎全部淪陷，加上沒有公布姓名的確診藝人，病毒傳播速度早已失控。

AKB48中的大盛真步、倉野尾成美、坂口渚沙、永野芹佳、鈴木優香、上見天乃和德永羚海，從7月30日起接連出現發燒症狀，接受PCR檢測後確定染疫。年紀只有14歲的德永羚海日前剛發病，一檢查就是陽性。但公司否認是群聚感染，不希望歌迷因此感到恐慌，目前已經安排藝人各自隔離休養，緊急取消工作行程，對歌迷深感抱歉。

松井玲奈接受PCR檢測後確定染疫。（取材自推特）
松井玲奈接受PCR檢測後確定染疫。（取材自推特）

曾是AKB48姐妹團SKE48人氣成員的松井玲奈，在自主接受PCR篩檢後發現遭到感染。她不是密切接觸者，不知何時染上病毒，目前正在和二階堂富美及岩田剛典合作新戲，還在等防疫單位通知後續處理方法。

5人男團「超特急」日前已經爆發3名成員確診，另外2人也開始發燒，接受快篩後發現全是陽性，不過PCR篩檢是陰性，暫先停工自主觀察。大阪ABC電視台拍攝中的新戲另有6名演員確診，但官方並未公布確診者姓名，只透露已經全面暫停拍攝。

東京奧運 篩檢 檢測

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