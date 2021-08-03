被名導李滄東捧紅 文素利爆「衝擊性出道」成箭靶

影后文素利戰勝2000分之1競爭率，爆當年「衝擊性出道」成箭靶。（圖：甲上提供）

南韓 名導李滄東最經典之作「薄荷糖」將在6日首次以4K數位修復版本盛大獻映，此片獲英國「衛報」評為「20大南韓經典電影 」，有趣的是，導演 李滄東堪稱是南韓最強「影帝影后製造機」，包含「南韓大滿貫影后」全度妍、「國民影帝」宋康昊，經典作品「薄荷糖」讓薛耿求、文素利聲名大噪，新生代演員劉亞仁、全鐘瑞也憑藉著「燃燒烈愛」於國際影壇一鳴驚人。

紐約時報給予「薄荷糖」高度好評。（圖：甲上提供）

李滄東先以作家身分聞名，而後轉任電影導演，極富文學底蘊與創作能量的他，導演生涯至今每部電影都是自編自導，擅長塑造令人過目難忘的鮮明角色，經典之作「薄荷糖」故事架構橫跨多個南韓重大事件，犀利指出社會動盪如何徹底改變男主角的人生，電影採用倒敘手法呈現，更加考驗演員在鏡頭前的功力。

李滄東慧眼獨具，選中了當時還未成名的薛耿求獨挑大梁，與沒有電影演出經驗的文素利，兩人都曾透露拍攝時給自己極大壓力，薛耿求坦言當年拿到「薄荷糖」的劇本時，還在回家路上就忍不住一口氣看完，驚嘆這劇本像是小說般精采，決定賭上影壇生涯一搏，最後拿下青龍影帝與大鐘獎新人獎，更接連和文素利共演「綠洲」，助攻文素利在威尼斯影展奪得最佳新人獎。

近期文素利上節目受訪時也回憶起出道處女作「薄荷糖」，曝光當年心情：「很多人說我那是極度衝擊性的出道，因為是競爭率兩千分之一的甄選，第一部電影就是當女主角，但我的外型又不是非常突出，那時候其實有被說了很多話。」接著分享對劇本的看法，「不知道有沒有機會出版成書，但若是出版了，希望大家讀一讀導演的文字，相信會有和電影不同的感受。」